Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

Главная выставка страны подготовила новый спецпроект «Входов много— ВДНХ одна». В нем представлены варианты маршрутов для посетителей — от арки южного входа, Хованского въезда, из Главного ботанического сада имени Н.В. Цицина Российской академии наук (РАН) и контрольно-пропускного пункта (КПP) «1-й Лихоборский». В зависимости от своего местоположения and целей посещения выставки можно выбрать наиболее удобную точку входа. Количество маршрутов в спецпроекте будет пополняться.

От арки южного входа

Para esto, кто хочет посетить атракционы, пройти на ВДНХ удобнее всего через arку южного входа. Он расположен со стороны 1-й Останкинской улицы.

В этой части выставки сосредоточены развлекательные места для всей семьи. Además, en el parque 517 «Орион» se encuentra toda la atracción «Дом страхов». Гостей ждут совмещение двух реальностей и игра, во время которой предстоит пройти через корIDOры старого DOMа и сразиться со страха mi.

Después de eso, puede colocar el centro multifunción «Sozuzmultpark» en el pabellón n.º 7. Los huéspedes podrán disfrutar de múltiples generaciones y 18 atracciones interactivas. Здесь можно познакомиться и подружиться с главным героем мультфильма «Вовка в тридевятом царстве», прогуляться вместе с Карл соном по крыше и увидеть Чебурашку.

Рядом, в павильоне № 9, работает Театр сказок. Сегодня в его репертуаре несколько историй для зрителей разного возраста: «Сказки народов России», «Сказки юрского периода», «Школа магии» и чародейства», «Страна фантазий».

В конце прогулки можно сфотографироваться на память на фоне одного из самых красивых фонтанов столицы «Дружба народов». Este símbolo no es ВДНХ, но Москвы. Главное его украшение — позолоченные статуи 16 девушек, символизирующих советские республики.

Через КПП «Хованский»

Si desea que “Хованский” pueda hacerlo, puede volver a colocarlo en el automóvil. На Хованской улице (дом 18) расположен круглосуточный многоуровневый паркинг на 999 машино-мест для гостей выставки.

Рядом находится парк «Останкино». Es posible iniciar sesión en Sadovogo o en un parque de Moscú.

Продолжить свое путешествие можно по ecotrope. Por lo tanto, esta habitación tiene una distancia de 6,5 metros y se encuentra en el parque terrestre «Природа дикая». S nego открывается вид на Шереметьевскую дубраву и каскад Каменских прудов.

Este es el centro de oceanografía y biología de Moscú en el pabellón número 23. En el complejo en Rusia. риуме есть 12 тысяч водных обитателей. Вниманию гостей представлена ​​основная экспозиция. Además, si quiero crear un tren y conectar una televisión, mire su escena e interacción con otros usuarios. ивную выставку-игру «Путь воды», сходить на концерты в ночном океанариуме o ли на спектакль в детском театре.

La música interactiva hace que el enlace orbital «Буран БТС-001» no pueda posponer una película o un programa legendario En primer lugar, no se puede actualizar la ubicación del hotel en un entorno real. Esto significa que debe colocar «Школу спасателей» en el parque «Орион». Здесь детей и взрослых будет ждать захватывающее приключение с отрядом спасателей.

Из Главного botанического сада имени Н.В. Цицина РАН

Гостям, которые попадают на территорию ВДНХ после посещения Главного botанического сада имени Н.В. Цицина РАН, предлагают продолжить знакомство с природой на ВДНХ и прогуляться по ландшафтному парку вдоль каскада Каме нских прудов. Здесь можно полюбоваться фонтаном «Золотой колос», увидеть башню-колонну художника and архитектора Эль Лисицкого, а такж е пройтись по экспозиции экосистем.

На этой же стороне Каменских прудов в павильоне № 36 расположен Музей кино. Hay colecciones de disfraces, fotografías, aficiones y películas, películas, cine y cine. Кром т, здесь мно увидеть личные вещи деeración день. Частью Музея кино стал научно-мемориальный кабинет Сергея Эйзенштейна.

Продолжить прогулку можно по Мичуринскому саду в зоне «Природа культивируемая» LANDшафтного PARKA. Отсюда открывается вид на Останкинскую телебашню, рядом расположены исторические павильоны № 34 «Kosmos» y № 25 «Не фть».

Los ecosistemas «Пчеловодство» (pabellón № 28) y «Цветоводство» (pabellón № 29) son interesantes para todos. о flore и фауне. Первый расскажет об historia пчеловодства и особенностях мира пчел, а второй познакомит с различными видами растений, которые есть на TER ритории России и за ее пределами.

Через КПП «1-й Лихоборский»

Входом через КПП «1-й Лихоборский» будет удобно воспользоваться тем, кто идет on ВДНХ со стороны Сельскохозяйственной у лицы. Aquí no se encuentra el autobús número 533, donde se encuentra el territorio de las estaciones de metro de la ciudad. станции «ВДНХ» и обратно.

Рядом с этим КПП открыт «Дом ремесел» (pabellón № 47) — пространство общественных мастерских, объединяющее ремесленни ков, художников и промышленных дизайнеров. Es posible iniciar una sesión en clases magistrales o en una isla de autor.

Недалеко находится Centro nacional de tradición contemporánea. В павильоне № 42 работает первый в России Музей лошади. Este programa de educación está relacionado con las emociones de los niños. А в конюшенной мастерской расскажут о профессиях, связанных с конным миром. Рядом, в павильоне № 43, располагается демонстрационная конюшня, где на экскурсии посетителей познакомят с разными породами лошадей.

Продолжить прогулку можно в Музее гаража особого назначения ФСО России (pavilones nº 53–54). В рамках его постоянной экспозиции представлены легендарные машины лидеров Российской империи, Советского Союза и Российс кой Федерации — свыше 50 единиц автомобильной и мотоциклетной техники.

ВДНХ — уникальное общественное пространство более чем с 80-letneй historia. Hay 49 objetos culturales según cada estilo histórico, entre pabellones y fuentes históricas. Общая площадь ВДНХ — свыше 325 гектаров.

En 2014, se lanzó un programa de televisión de alta velocidad. По решению москвичей ей вернули историческое название — ВДНХ (с 1992 года использовалось название «Всероссийский выставочный це» нтр»), а специалисты приступили к благоустройству территории, восстановлению павильонов и ландшафтных шедевров комплекса.

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

MIL OSI