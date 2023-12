Владимир Ильичев: Россия уделяет особое внимание повышению энергоэффективности различных секторов экономики

Source: MIL-OSI Russian Language News

Действия по борьбе с изменением климата не должны способствовать увеличению неравенства между странами, ставить под угрозу их энергетическую и продовольственную безопасность и подрывать их деятельность по искоренению нищеты. Передовые климатически нейтральные технологии должны быть доступны всем странам, например, посредством передачи технологии без каких-либо затрат или с низкими затратами для всех нуждающихся стран.

Об этом заявил заместитель министра экономического развития России Владимир Ильичев в ходе собрания высокого уровня по вопросу митигации, которое состоялось в рамках программы Международной конференции ООН по климату – COP28 в Дубае (ОАЭ).

«Положение стран, экономическое развитие которых зависит от экспорта продукции с высоким содержанием углерода, должно быть четко отражено в итоговом документе Глобального подведения итогов, – пояснил замминистра. – COP в этом году имеет решающее значение, поскольку знаменует собой завершение первого в истории глобального подведения итогов. На конференции различные страны получат возможность скорректировать деятельность по достижению общей цели в борьбе с изменением климата.

Замминистра озвучил ряд ключевых положений, которые Россия хотела бы видеть в итоговом документе Глобального подведения итогов по вопросу митигации. К ним относятся положение по технологически независимому подходу в вопросах декарбонизации, признание важности всех технологий с низким уровнем выбросов, включая атомную энергетику, учет роли природного газа в переходе к новому мировому энергетическому балансу, а также вклад природосберегающих решений по устранению парниковых газов и усилия по обеспечению экономической целесообразности и технологической доступности возобновляемых источников энергии во всем мире.

«Мы настаиваем на рассмотрении всех вариантов без предвзятого отношения к каким-либо конкретным источникам энергии до тех пор, пока они обеспечивают чистое сокращение выбросов парниковых газов», – подчеркнул Владимир Ильичев.

Россия, по его словам, уделяет особое внимание повышению энергоэффективности различных секторов экономик. Работает над снижением общего энергопотребления и экономией топливно-энергетических ресурсов путем осуществления мер по оптимизации производственного процесса, замены технического оборудования на более эффективные аналоги.

«Международное сотрудничество является важнейшим фактором достижения целей по митигации изменения климата и устойчивому развитию, – отметил Владимир Ильичев. – Kлиматические цели могут быть достигнуты только в том случае, если во всем мире будет предоставлен расширенный доступ к климатическому финансированию, технологиям и инвестициям и будет использоваться полный спектр инструментов для мобилизации ресурсов на доступных условиях».

Документы, принятые на Глобального подведения итогов, по его словам, не должны носить предписывающий характер, налагать новые обязательства, а также методы и сроки их выполнения или подталкивать страны к пересмотру или изменению целей Парижского соглашения.

«Уверен, что устойчивое развитие и борьба с проблемами изменения климата — это не просто слова для всех нас, а важные цели, которые мы пытаемся достичь. Мы готовы в полной мере участвовать в диалоге в течение предстоящих двух недель и дать четкий сигнал миру о готовности способствовать действиям по борьбе с изменением климата», – заключил замминистра.

