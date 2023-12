Бойцы студотрядов Политеха прокачали навыки

Source: MIL-OSI Russian Language News

В конце ноября в детском оздоровительном лагере «Юность» прошёл выезд актива студенческих отрядов Политеха. Почти двести самых ярких, заинтересованных и энергичных бойцов осваивали новые умения, делились впечатлениями и опытом.

На выезде ребята проявили себя в разных сферах: участвовали в мероприятиях, проводили и организовывали их. Они самостоятельно читали лекции, устраивали мастер-классы, тренинги и развлекательные активности, направленные на развитие навыков, так необходимых в отрядовской деятельности. Выезд — это отличная возможность для бойцов продемонстрировать креативные и управленческие способности и проверить свои силы.

Чтобы познакомиться поближе, ребята устраивали так называемые «кураторки», ориентированные на сплочение коллектива. А по вечерам проводили мероприятия, чтобы расслабиться и отдохнуть от насыщенной дневной программы. Уютные песенные встречи, увлекательные настольные и ролевые игры, зажигательные дискотеки стали отличным завершением трудовых будней.

Финалом выезда стал яркий концерт, на котором студенты смогли выплеснуть накопившиеся за выходные эмоции. Танцевальные и музыкальные номера, самые смешные штуки, вокальные выступления и многое другое — бойцы отрядов показали всё, на что способны.

Мы попросили ребят поделиться впечатлениями.

Виктория Жаворонкова, боец ССхО «Джанго»:

Очень понравилась лекция об основных аспектах бизнеса: лекторы рассказали о мире бизнеса, привели примеры из своего опыта и разбавили серьёзные темы шутками. На мастер-классе по хореографии мы сняли видео с полноценным танцем, который выучили всего за полтора часа. На вечерних мероприятиях можно было смеяться без остановки, танцевать и улыбаться тем, кто чувствует этот мир так же, как и ты. Но больше всего впечатлений мне подарил концерт. Подготовка к нему весёлая, сумбурная, зато было так приятно во время выступления слышать реакцию зала!

Анастасия Караваева , боец СОП «Проворный:

Выезд актива Политеха не перестает удивлять своим масштабом и уровнем организации. В этом году у нас получилась очень слаженная и дружная команда. Я посетила мастер-классы по рисованию акрилом на холсте и хореографии. Здорово, что у нас есть возможность сделать то, до чего не доходят руки в повседневной жизни .

Анастасия Соснина, боец СПО «Созвездие»:

Особенно мне запомнился мастер-класс по плетению браслетов из бисера. Казалось бы, что здесь необычного? Но организаторы выдали каждому схему с азбукой Морзе, и мы зашифровали на браслетах тот смысл, который теперь известен только нам. Вторым открытием для меня стал тренинг “Давай познакомимся” в формате быстрых свиданий. В игровой форме нам рассказали о ненасильственном общении и о том, почему так важна здоровая коммуникация .

