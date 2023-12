Бесплатный онлайн-курс НГУ «Вероятность и статистика» поможет школьникам и учителям разобраться в новом предмете

Source: MIL-OSI Russian Language News

В этом году во всех школах для 7—9 классов ввели обязательный предмет «Вероятность и статистика». Студенты и преподаватели НГУ решили создать простой и понятный бесплатный онлайн-курс с видео и тестами, который поможет школьникам, учителям и их родителям разобраться в предмете. Он доступен на платформе «Лекториум».

Курс создан НГУ, СУНЦ НГУ и Математическим центром в Академгородке. Его авторами выступили студенты Механико-математического факультета НГУ, которые разработали программу при помощи преподавателей ММФ и школьных учителей. Онлайн-курс сделан в соответствии со школьным учебником, но содержит гораздо больше иллюстраций, примеров и разборов задач.

Преподаватели онлайн-курса «Вероятность и статистика» расскажут, как правильно читать и строить диаграммы и таблицы, качественно анализировать данные с помощью понятий среднего арифметического, медианы, размаха и других. Школьников научат работать со случайными событиями и определять их вероятность, а также познакомят с азами логики и теории графов, что пригодится не только на уроках, но и в жизни.

Программа будет полезна тем, кто учится в школе и хочет лучше понимать новый предмет, преподает вероятность и статистику в школе, желает помочь своему ребенку разобраться с домашними заданиями, интересуется работой с данными. А также тем, кто чувствует, что ему не хватает базовых знаний для понимания более продвинутых курсов.

— На мой взгляд, главное, что может дать «Вероятность и статистика» школьникам, так это представление о прикладной стороне математики. Мое представление о математике в средней школе, в основном, было сформировано алгеброй и геометрией. Для меня это были хоть и интересные, но немного абстрактные предметы. Однако теперь школьники могут погрузиться в иную область математики, увидеть ее повсюду и научиться правильно ее понимать. Возможно, этот предмет поменяет чье-то мнение о математике, вдохновит или подтолкнет к изучению чего-то нового, — рассказывает один из авторов курса, студентка 4 курса бакалавриата ММФ НГУ Таисия Ушкова.

Сейчас на «Лекториуме» доступна программа, предназначенная для учеников 7-го класса. Она содержит 6 модулей, 32 видеолекции (простых, понятных, с примерами и разбором конкретных задач), а также тесты после каждого модуля и практические задания для отработки навыков. Расписание свободное: нет дедлайнов и сроков сдачи работ. Тем, кто зарегистрировался и выполнил все тесты, после прохождения курса выдается сертификат. До конца этого года также будет запущен курс для 8 класса, а в январе 2024 года — для 9-го.

У НГУ есть также множество других онлайн-курсов для студентов, школьников и просто интересующихся на платформах «Лекториум», «Открытое образование», «Академика». Это курсы по анализу данных, основам фотографии, математике, генетике, физической и неорганической химии, наукам о Земле и многому другому.

