Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

6 декабря состоялся визит председателя Санкт-Петербургского отделения РАН, ректора Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра Великого, академика РАН Андрея Рудского в Санкт-Петербургский институт истории РАН. В делегацию Политеха также вошли проректор по организационно-хозяйственной работе СПбПУ Станислав Владимиров и ученый секретарь университета Дмитрий Карпов.

Директор института истории, член-корреспондент РАН Алексей Сиренов рассказал гостям об истории института, о здании, построенном академиком Николаем Петровичем Лихачевым в начале XX века. А также о специально собранной им уникальной коллекции средневековых рукописей, которая в настоящее время хранится и изучается сотрудниками института.

Гости посетили Палеографический кабинет — выставочный проект СПбИИ РАН, где в формате открытого хранения представлены шедевры письменности эпохи Средневековья и Нового времени из собраний института. Особый интерес вызвали автографы ученых, среди которых собственноручный чертеж Микеланджело и автограф Исаака Ньютона.

Андрей Рудской посетил новый лабораторный корпус института. Заведующий лабораторией комплексного исследования рукописных памятников Елена Шепилова показала, как идёт работа над совместным историко-реставрационным проектом СПбИИ РАН и Санкт-Петербургской филармонии «Военная летопись Ленинградской филармонии».

Проект посвящен 80-летнему юбилею полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Внимание гостей привлекло новое оборудование лаборатории, которое вызвало оживлённую профессиональную дискуссию.

В заключение состоялось обсуждение будущего участия СПбИИ РАН в мероприятиях и проектах Санкт-Петербургского отделения РАН. Также затронули вопросы сотрудничества с Санкт-Петербургским Политехническим университетом Петра Великого.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI