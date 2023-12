Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Уже на протяжении 30 лет (с 1993 года) мэрия Новосибирска выплачивает стипендии лучшим студентам и аспирантам вузов и профессиональных образовательных организаций Новосибирска за научную, творческую и инновационную деятельность. Стипендия выдается студентам, имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично», занимающимся научно-технической, инновационной и иной творческой деятельностью в процессе овладения будущей специальностью, начиная со второго года обучения.

В 2023-2024 году стипендиатами мэрии стали 142 человека: 13 аспирантов, 92 студента вузов, 36 учащихся образовательных организаций среднего профессионального образования и одна студенческая семья. На выплату стипендий из бюджета мэрии города Новосибирска на 2023-2024 учебный год выделено 3,3 млн рублей.

— Стипендии призваны поддержать творческие способности учащейся молодёжи, привлечь аспирантов, студентов, учащихся к занятиям научной, творческой и инновационной деятельностью. Кроме того, целью присвоения стипендий является подготовка интеллектуального потенциала города, поддержка молодых семей, а также содействие в выборе профессии и ориентировании на рынке труда согласно Концепции развития муниципальной молодежной политики города Новосибирска, — отмечается на сайте мэрии Новосибирска.

Лауреатами стипендии из НГУ стали:

Анастасия Максимова, аспирант 3-го года обучения ГГФ НГУ;

Ирина Попова, магистрант 2-го года обучения ГГФ НГУ;

Артем Нурисламов, магистрант 2-го года обучения ФЕН НГУ;

Степан Кармушин, магистрант 2-года обучения ММФ НГУ;

Михаил Колоколов, магистрант 2-года обучения ФФ НГУ;

Дмитрий Лебедкин, магистрант 2-года обучения ГИ НГУ;

Олеся Пальчунова, 3 курс ФИТ НГУ;

Кира Дорошкова, 3 курс ИФП НГУ;

Никита Морозов, 4 курс ЭФ НГУ;

Вячеслав Федоров, 4 курс НГУ;

Ксения Проняева, 6 курс ИМП НГУ;

Анжела Санникова, 3 курс ВКИ.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI