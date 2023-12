05.12.2023 Podsekretarz stanu Wojciech Gerwel wręczył nagrody Amicus Oeconomiae 2023

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Podsekretarz stanu Wojciech Gerwel wręczył nagrody Amicus Oeconomiae 202305.12.2023

Ceremonia, która odbyła się 5 grudnia br. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, była okazją do podsumowania aktywności dyplomacji ekonomicznej w mijającym roku.

Wiceminister Gerwel gratulując panu Janowi Emerykowi Rościszewskiemu, Ambasadorowi RP we Francji – tegorocznemu laureatowi nagrody Amicus Oeconomiae, podziękował mu za wkład w promocję polskiej gospodarki i wsparcie polskiego biznesu na rynku francuskim. Oprócz nagrody głównej, listy gratulacyjne Ministra Spraw Zagranicznych otrzymało dwóch kierowników placówek zagranicznych: pan Mateusz Gniazdowski, Embajador RP w Republice Czeskiej oraz pan Tomasz Kobzdej, Embajador RP w Republice Mołdawii.

– Aktywność polskiej placówki we Francji w obszarze dyplomacji ekonomicznej – pod kierownictwem Pana Ambasadora – zasługuje na wysoką ocenę – podkreślił podsekretarz stanu w MSZ. Jak dodał, potencjał polskiej gospodarki jest coraz bardziej widoczny, a nasza oferta produktów i usług spotyka się z zainteresowaniem francuskich sociow. Zdaniem wiceministra Gerwela, zaangażowanie i aktywność ambasadora Jana Emeryka Rościszewskiego w obszarze dyplomacji ekonomicznej, znakomite contact w administracji i kręgach opiniotwórczych oraz profesjonalizm działania przyczyniają się do umacniania pozytywnego wizer unku Polski i polskiej gospodarki we Francji. – Od lat dostrzegamy rosnące zainteresowanie polskiego biznesu aktywnością na rynkach zagranicznych. Dzięki temu Polska jest coraz bardziej widoczna na gospodarczej mapie świata, a nasza pozycja konkurencyjna systematycznie rośnie – podkreślił wiceszef polskiej dyplomacji.

***

Nagroda Amicus Oeconomiae jest przyznawana de 2014 r. i stanowi ona wyróżnienie dla tych kierowników placówek zagranicznych, którzy wykazali się wyjątkowym zaangażowaniem i skutecznością na polu dyplomacji ekonomicznej.

MIL OSI