«Это попытка посмотреть, насколько наука вам подходит»

В Вышке прошел очередной адаптационный семинар для стажеров-исследователей. Представители Центра научной интеграции и Центра академического развития студентов рассказали начинающим ученым о возможностях, которые дает участие в проектах научных лабораторий ВШЭ, а опытные стажеры-исследователи поделились своими кейсами. «Научная среда» создана для тех, кто занимается наукой в лабораториях и исследовательских центрах Вышки. Это возможность более активно интегрироваться в научно-исследовательскую среду университета.

Вышка предоставляет студентам безграничное число возможностей не только для того, чтобы войти в науку, но и чтобы найти себя, свои академические интересы и реализовывать собственные исследовательские проекты, сказал во вступительном слове и.о. проректора Александр Балышев.

Аспирант, стажер-исследователь департамента психологии факультета социальных наук Юлия Витко на встрече с молодыми коллегами призналась, что попала в научную лабораторию на втором курсе и совершенно случайно: «Освободилось вакантное место стажера-исследователя, и нужно было срочно кого-то взять». Свой путь в науку она называет неосознанным: просто пришла к научному руководителю, совершенно не представляя, чем именно собирается заниматься и что конкретно ей интересно. «Первый год у меня был годом удивления и осознанности. То есть вдруг почему-то я пишу статьи, тезисы — я вообще не понимала, что происходит. Но это было такое состояние, что ты просто делаешь, думаешь: ну ладно, хорошо. И постепенно вместе с этим появляется и интерес к этой деятельности», — говорит она. Стажерская работа, по словам Юлии, дала ей больше, чем все научно-исследовательские предметы, которые были в университете, хотя предметы были хорошие и полезные. «В лаборатории, — поясняет она, — все задачи собираются в единую реальную ситуацию, с которой ты работаешь в режиме реагирования. Это сильно отличается от учебной задачи: считая какой-то результат, особенно заказной в проекте, нужно учитывать не только математику, но и, например, пожелания заказчика, еще какую-то реальность, то есть ты здесь работаешь в ситуации многослойности, в контекстности». В то же время научная работа учит тебя принимать факт, что ты чего-то не знаешь, не можешь, не понимаешь — и все же пытаешься найти способ решить задачу.

Юлия Витко советует молодым коллегам по возможности брать дополнительное обучение — не обязательно платные курсы, изучать какие-то дисциплины как вольный слушатель, подбирать курсы, которые могут помочь в решении конкретной задачи. Это очень важный и полезный опыт, который, помимо знаний из других программ, дает возможность познакомиться с кем-то, установить полезные связи, выйти на совместные проекты и т.п. По ее словам, если вы становитесь стажером-исследователем, учась в бакалавриате, то это шанс искать и пробовать себя в разных направлениях: если нет узкого конкретного интереса, он может появиться впоследствии. «Сначала ты попробуешь гаспачо, потом ты поймешь, нравится тебе гаспачо или нет», — говорит она. В аспирантуре же, наоборот, стоит скорее обратиться к направлениям, которые связаны с темой диссертации, потому что пробовать много разного и одновременно готовиться к защите, а, возможно, еще при этом и где-то работать — слишком тяжело. Одним из важных инструментов поддержки молодых исследователей, помимо участия в деятельности научно-учебных подразделений, является членство в «Республике ученых». Это позволяет молодым ученым получать поддержку в виде тревел-грантов или финансирования на реализацию первого группового исследовательского научного проекта.

Дмитрий Дагаев, заведующий Научно-учебной лабораторией исследований спорта факультета экономических наук, порекомендовал молодым исследователям активно пользоваться возможностями для коллабораций, которые дает Высшая школа экономики. «Не ограничивайтесь участием во внутренних семинарах лаборатории или института, а посмотрите, что происходит в соседних научных подразделениях. В современной науке интересные идеи очень часто лежат на стыке нескольких научных направлений. Для того чтобы заметить интересные идеи междисциплинарных исследований, нужно обладать широтой знаний. Именно поэтому важно понимать, что находится на острие науки не только в вашей области исследований, но и вокруг», — отметил он.

Стажер-исследователь Научно-учебной лаборатории корпоративных финансов факультета экономических наук, преподаватель Школы финансов и аналитик Центра развития и интеграции проектной деятельности Дмитрий Подухович несколько лет назад встал перед выбором — идти работать в компанию или попробовать себя в науке. «Естественный способ перейти в науку — посмотреть, чем занимается лаборатория, поговорить с кем-то из консультируемых, обсудить, а что же можно сделать. У меня горели глаза, мне было интересно», — признается он. По словам Дмитрия, «научный интерес появляется от удивления, которое приходит, когда ты совершаешь одно или два открытия». «Ты иногда не можешь уснуть от того, что у тебя в голове появляются идеи, ты думаешь, как они ложатся на место, на значение. Это, конечно, длительный период, и расчеты ложатся уже на какой-то фундамент, заложенный ранее. Но ты понимаешь: вот оно, я уже назначил, когда я это нашел,это действительно имеет свой путь, это интересно», — говорит он.

В рамках семинара директор Центра академического письма Управления академического развития Светлана Сучкова провела практикум по использованию инструментария искусственного интеллекта для подготовки научных работ, поиска литературы и т.п. После официальной части встречи прошла нетворкинг-сессия «Колесо академического баланса», направленная на формирование плана развития собственного исследовательского проекта.

