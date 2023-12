Школьники исследуют мир биотехнологий

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Институте биомедицинских систем и биотехнологий прошёл пятый кейс-турнир «Прикладная биотехнология» для учащихся школ и колледжей. Мероприятие, ставшее уже традиционным, провели преподаватели Высшей школы биотехнологий и пищевых производств. Впервые победители и призёры турнира получат по пять дополнительных баллов к сумме ЕГЭ.

Лекции и мастер-классы прошли в дистанционном формате на платформе Zoom, поэтому их смогли послушать школьники из других городов. Ребята узнали о современных тенденциях исследований в области биотехнологий, побывали в медиалабораториях, познакомились с классическим и новейшим оборудованием и правилами работы.

В лабораторном практикуме «Прикладная биотехнология» участвовали десять команд, в составе которых были школьники 9-11 классов из гимназий и лицеев естественно-научного профиля Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Задания разработали преподаватели-инструкторы, доценты ВШБиПП Екатерина Аронова, Илона Панкина, Елена Белокурова и ассистент Анной Мороз.

Часть школьников выполняла кейс «Исследование функционально-технологических свойств пробиотических микроорганизмов». Участники изучили морфологические характеристики пробиотических микроорганизмов методом прямой микроскопии фиксированных препаратов с применением иммерсионного объектива, исследовали физико-химические показатели объектов, такие как рН и синерезис, влияющие на выход готового продукта в производстве и его потребительские свойства.

Над кейсовым заданием «Выделение нуклеиновых кислот» работали учащиеся старших классов. Под контролем наставников они осуществляли забор образцов, выделяли ДНК методом спиртового осаждения, проводили электрофоретический анализ фрагментов ДНК и ПЦР-анализ в режиме реального времени.

Лабораторный практикум проводился с использованием довольно сложного для школьников оборудования: флуориметров Qubit, электрофорезной системы E-Gel Power Snap, центрифуг и микроскопов. Поэтому с участниками работали не только преподаватели-инструкторы, но и студенты бакалавриата и магистратуры направления «Биотехнология»: Ольга Образцова, Никита Зиновьев, Ольга Булычева, Бегназар Яздурдыев, Анастасия Суслова, Дмитрий Ошкин, Мухлиса Абдурахимова, Анастасия Василенко, Екатерина Гуцу.

После практической части у команд был один день, чтобы проанализировать полученные результаты и подготовить презентацию для защиты кейсов. В заключительный день турнира ребята выступили перед компетентным жюри.

В итоге победила сборная команда одиннадцатиклассников (лицей № 214, гимназия № 41, СОШ № 692). Команда 10 класса лицея № 150 получила диплом II степени. Команда 10 класса гимназии № 114 заняла третье место. Все участники награждены дипломами и памятными сувенирами.

Кейс-турнир проходит в смешанном формате, что привлекает участников, даёт возможность дистанционно познакомиться с современными тенденциями и направлениями в области биотехнологий. Очень значимым стало то, что с этого года победители и призёры получат дополнительные пять баллов к ЕГЭ при поступлении в Политех. Многие участники кейс-турниров прошлых лет поступили в наш вуз и успешно учатся в Институте биомедицинских систем и биотехнологий , — рассказала ответственная за профориентационную деятельность в ВШБиПП Илона Панкина.

Среди постоянных участников с высоким уровнем подготовки можно отметить школьников гимназии № 114 Выборгского района Санкт-Петербурга.

С большим интересом ребята прослушали лекции, изучили новые для них методы исследования, провели реальные исследования в лабораториях Высшей школы. Благодарим преподавателей за отличную организацию мероприятия, возможность поработать на современных приборах. Хорошо, что мы стали призёрами в этом году, ведь дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении смогут решить дальнейшую судьбу абитуриента , — отметила учитель химии Виолетта Дойникова.

Мы надеялись победить, и я очень рад, что показали лучшие результаты. Мы участвуем во многих научных мероприятиях и образовательных сменах всероссийского масштаба, в том числе в активностях Политеха для абитуриентов. Было интересно поработать на современном оборудовании, получить ответы на вопросы от молодых наставников и преподавателей. В этом году мы готовимся к поступлению, и Политех занимает приоритетное место среди вузов. Возможно, на следующий год мы пополним большую семью политехников , — поделился Савва Иванов.

