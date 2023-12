Финансовые новости: 06.12.2023 состоятся 2 депозитных аукциона Федерального казначейства

Source: MIL-OSI Russian Language News

Параметры отбора заявок. Дата проведения отбора заявок 06 декабря 2023 г. Уникальный идентификатор отбора заявок 22023465. Валюта депозита рубли. Вид средствсредства единого казначейского счёта. Максимальный размер средств, размещаемых на банковские депозиты, млн. денежных единиц 100 000. Срок размещения, в днях 7. Дата внесения средств 07 декабря 2023 г. Дата возврата средств 14 декабря 2023 г. Процентная ставка размещения средств (фиксированная или плавающая)FIXED. Минимальная фиксированная процентная ставка размещения средств, % годовых 14,32. Базовая плавающая процентная ставка размещения средств-Минимальный спред, % годовых-Условия заключения договора банковского депозита (срочный, пополняемый или особый) – Срочный. Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки, млн. денежных единиц 1 000. Максимальное количество заявок от одной кредитной организации, шт.5. Форма отбора заявок (открытая или закрытая) Открытая. Расписание отбора заявок (по московскому времени). Место проведения отбора заявок ПАО Московская Биржа Прием заявок:с 14:00 по 14:20. Заявки в предварительном режиме:с 14:00 по 14:10. Заявки в режиме конкуренции:с 14:10 по 14:20. Формирование сводного реестра заявок:с 14:20 по 14:30. Установление процентной ставки отсечения и (или) признание отбора заявок несостоявшимся:с 14:20 по 14:45. Направление кредитным организациям оферты на заключение договора банковского депозита:с 14:45 по 16:00. Получение от кредитных организаций акцепта оферты на заключение договора банковского депозита:с 14:45 по 16:00. Время перечисления депозита. В соответствии с требованиями п. 63 и п. 64 Приказа Федерального казначейства от 27.04.2023 г. № 10н.

