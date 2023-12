Финансовые новости: Средства розничных инвесторов на брокерских счетах превысили 9 трлн рублей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

В III квартале 2023 года приток средств граждан на брокерские счета возрос до 329 млрд рублей (кварталом ранее — 238 млрд рублей). Средний размер счета розничного инвестора без учета пустых и небольших счетов вырос с 1,8 до 1,9 млн рублей.

Интерес граждан к фондовому рынку сохранялся в условиях увеличения доходов и повышенных инфляционных ожиданий. Рост котировок и дивидендные выплаты также способствовали популярности российских акций. На брокерском обслуживании сейчас находится более 27,5 млн клиентов. Инвесторы увеличили свои вложения не только в российские акции, они активно размещали средства в корпоративные облигации компаний нефтегазового сектора, химической и нефтехимической отрасли. Более подробно читайте в «Обзоре ключевых показателей брокеров» за III квартал 2023 года. Фото на превью: Mojo cp / Shutterstock / Fotodom

