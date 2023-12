Финансовые новости: Расчет показателей уровня риска информационной безопасности: рекомендации регулятора для банков

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Методические рекомендации устанавливают единый подход к определению целевых и расчету фактических значений количественных контрольных показателей уровня риска информационной безопасности, связанного с совершением операций без согласия клиентов.

Теперь в дополнение к общим показателям уровня риска банкам рекомендуется устанавливать и рассчитывать их значения по отдельным каналам проведения операций: платежным картам, счетам, переводам в Системе быстрых платежей, а также электронным кошелькам и переводам без открытия счета. Исполнение рекомендаций позволит банкам повысить качество управления рисками информационной безопасности, а также своевременно принимать меры по их снижению. Фото на превью: Stephen Rees / Shutterstock / Fotodom

