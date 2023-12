Финансовые новости: Инструменты с плавающей ставкой стали доступны на рынке СПФИ Московской биржи

Source: MIL-OSI Russian Language News

5 декабря 2023 года участникам рынка стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) Московской биржи стали доступны процентные и валютно-процентных инструменты своп с плавающей ставкой на срок от трех дней до пяти лет.

В качестве индикатора плавающей ставки совместно с участниками рынка и регулятором был выбран индекс RUSFAR CNY, рассчитываемый Московской биржей.

Запуск инструментов с плавающей ставкой – завершающий этап реализации полного спектра решений рынка СПФИ для эффективного управления валютным и процентным риском и ликвидностью в китайских юанях. Новые инструменты предоставят участникам возможность удлинить операции в юанях и хеджировать риск изменения процентных ставок на сроках более 1 недели.

Обновленная линейка продуктов рынка СПФИ сегодня включает валютные свопы и форварды на валютную пару “китайский юань – российский рубль”, а также процентные и валютно-процентные свопы с фиксированной или плавающей ставкой в китайских юанях. Максимальный срок инструментов составляет 5 лет.

Роман Локтионов, директор по внебиржевым деривативам Московской биржи:

“Наша следующая задача – повышением ликвидности и прозрачности ценообразования новых сегментов рынка. С этой целью мы тестируем возможность формирования вмененной процентной кривой в китайских юанях на основе заявок и сделок валютный своп и валютно-процентный своп на рынке СПФИ. Появление репрезентативного ценового ориентира в китайских юанях на длинные сроки повысит привлекательность рынка для новых участников и будет способствовать формированию длинной ликвидности”.

Рынок СПФИ предлагает широкий спектр инструментов, включая процентные свопы, валютные свопы, валютно-процентные свопы и валютные форварды с различными сроками исполнения. Все сделки на рынке СПФИ осуществляются через центрального контрагента, что значительно сокращает риски для участников рынка.

На рынке СПФИ обращаются процентные свопы, валютные свопы, валютно-процентные свопы, валютные форварды со сроком исполнения от трех дней до 10 лет в зависимости от типа инструмента. Сделки на рынке СПФИ заключаются с центральным контрагентом. Это избавляет участников рынка от необходимости оценивать риски каждого контрагента и подписывать с ними генеральные соглашения, позволяет снизить затраты на капитал и пользоваться преимуществами единого клиринга и обеспечения с другими рынками Московской биржи.



