Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

7 ноября в преддверии Дня волонтера Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении мер поддержки для волонтеров. Решение было принято благодаря совместной работе Комитета Госдумы РФ по молодежной политике и Минэкономразвития России.

«5 декабря в России отмечается День волонтера. За год число волонтеров выросло на 2 млн и превысило 12 млн человек. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере добровольчества за последние 10 лет выросло более чем на треть и составило 9 930. Волонтеры всегда находятся в авангарде, на переднем крае любой нештатной ситуации, прикладывают максимум усилий для решения возникающих проблем. Эти люди по зову сердца участвуют в жизни детей и молодежи, помогают больным и ветеранам, заботятся об экологии и старшем поколении, тратят собственное время и средства на животных, отстаивают права тех, кому это необходимо, приходят на подмогу в экстренных случаях», – отметила Татьяна Илюшникова.

Минэкономразвития России в соответствии с поручением Правительства РФ разработало процедуру освобождения от НДФЛ получателей региональных и местных грантов, которыми в том числе являются волонтеры. Закон, подписанный Президентом России, начнет действовать с 1 января 2024 года.

«Норма закона касается победителей региональных конкурсов и получателей субсидий или грантов за счет региональных и местных бюджетов. Это также могут быть, например, средства в виде оплаты стоимости проезда к месту проведения соревнований, конкурсов и других мероприятий и обратно, питания и предоставления помещения во временное пользование. Сейчас эти средства приравниваются к доходу, а значит, необходимо заплатить налог 13%», – прокомментировала заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова.

Также благодаря закону в случае обязательного медобследования или платного обучения для начала волонтерской деятельности теперь можно получить компенсацию, а на платформе ДОБРО.РФ – ознакомиться с полным перечнем мер поддержки. Сюда, в частности, входят информационная, грантовая, имущественная, образовательная и юридическая поддержка, консультационные услуги.

Помимо этого, конкретизируется и расширяется круг участников волонтерской деятельности. В их число, например, включаются ресурсные центры добровольчества (волонтерства), закрепляется статус ассоциаций и союзов, объединяющих волонтеров и добровольческие организации. К целям осуществления волонтерства добавляется проведение мероприятий по увековечению памяти погибших при защите Отечества.

По данным Росмолодежи, количество граждан, вовлеченных центрами поддержки добровольчества на базе образовательных и некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в волонтерскую деятельность в России увеличивается. В октябре 2022 года их насчитывалось порядка 10,9 млн человек. В октябре 2023 года их число превысило 12 млн человек.

Стало больше и социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), осуществляющих деятельность в области добровольчества. По данным Росстата, количество таких СОНКО в 2022 году составило 9 930 (7,6 % от общего количества СОНКО в 2022 году). За последние 10 лет их число выросло более чем на 40%.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI