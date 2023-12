Студенты ФИТ – сильнейшие гиревики НГУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

В спорткомплексе прошли соревнования по гиревому спорту в пяти весовых категориях. Сильнейшие парни с 7 факультетов, институтов и СУНЦ НГУ выполняли в течении 10 минут толчок по длинному циклу – подъем двух гирь весом по 16 кг от груди над головой, с последующим опусканием вниз (в два приема), сначала на грудь, а затем в положение виса, после каждого подъема.

Призерами в разных весовых категориях стали:





До 70 кг:

1 место – Дмитрий Демидов, ФИТ

2 место – Ярослав Елизарьев, ЭФ

3 место – Михаил Каракулов, СУНЦ НГУ

До 80 кг:

1 Место – Владимир Кожевников, СУНЦ НГУ

2 место – Александр Диденко, ЭФ

3 место – Сергей Шеметов, ММФ



До 90 кг:

1 место – Данил Леонтьев, ФИТ

2 место – Дмитрий Кушнарёв, ФФ

3 место – Александр Гаврилов, ФФ

Свыше 90 кг:

1 место – Фёдор Лозбень, ММФ

2 место – Максим Кириллов, ФИТ

3 место – Роман Червов, ММФ

В командном зачёте призовые места распределились следующим образом:

1 место – Факультет информационных технологий

2 место – Механико-математический факультет

3 место – Экономический факультет

Поздравляем ребят с успешным выступлением. Благодарим главного судью соревнований Александра Созинова за прекрасную организацию турнира и Егора Осокина за предоставленные фото, которые можно посмотреть по ссылке: https://vk.com/album-223157655_299632422

Итоговые протоколы: https://vk.com/sport_nsu

