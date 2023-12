Студенты Института интеллектуальной робототехники НГУ заняли призовые места в финале соревнований ОАО «РЖД»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Студенты Института интеллектуальной робототехники НГУ, а также других новосибирских вузов на протяжении двух месяцев готовили и дорабатывали существующее программное обеспечение ОАО «РЖД». Ребятам было необходимо сделать готовую «кликабельную» версию ПО к защите перед комиссией.

Организаторы соревнований присудили победу команде четвертого курса ИИР НГУ «Million Dollar Team», в составе которой выступали Максим Емельянов, Родион Шкоков Родион и Александр Шовкопляс. Капитан команды Максим Емельянов поделился эмоциями после победы:

— Я был невероятно рад занять первое место! Это был крупный проект, в котором у нашей команды получилось проявить себя, мы шли к этому с сентября и забрали заслуженную победу. Особенность нашего ПО заключается в автоматической проверке при помощи ИИ, а также в комплексе интерактивных игр, направленных на обучение персонала.

Ещё одна команда третьекурсников ИИР НГУ «Томарлин», в которой работали Алина Вдовиченко, Антонина Тестова и капитан команды Марк Скворцов, заняла призовое третье место.

— Не было цели занять первое место, тем более приз за третье мне нравился больше. Но думаю, основная причина — это нехватка времени. Время турнира увеличилось на месяц и совпало с самым сложным периодом нашей учебы. Тем более, мы участвуем в конкурсах только для опыта и экспериментов, — поясняет Марк.

По итогам соревнований все призеры были награждены ценными подарками и мерчем. Курирующие соревнования представители ОАО «РЖД» Алексей Леонтьевич Козловский, начальник центра повышения эффективности труда, персонала Западно-Сибирской железной дороги, Олег Олегович Николаев, начальника Центра инновационного развития ОАО «РЖД» и Владимир Николаевич Никитин, начальник Департамента по организации, оплате и мотивации труда ОАО «РЖД», высоко оценили программное обеспечение, разработанное студентами ИИР НГУ, и надеются на дальнейшее эффективное сотрудничество с Новосибирским госуниверситетом.

