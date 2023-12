Студентка СПбГАСУ получила диплом Торгово-промышленной палаты Санкт-Петербурга

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Участники церемонии награждения. В центре – Валерий Калугин, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге. В первом ряду седьмая слева – Екатерина Желнина

Екатерина Желнина, студентка четвёртого курса факультета судебных экспертиз и права в строительстве и на транспорте СПбГАСУ, приняла участие в VIII Конкурсе студенческих работ на разработку информационных материалов «Бизнес имеет право». Студентка удостоилась диплома Торгово-промышленной палаты Санкт-Петербурга за актуальность и практическую значимость темы проекта для предпринимательского сообщества Северной столицы.

Победителей и участников конкурса наградили 30 ноября на одноимённой конференции, посвящённой актуальным проблемам ведения бизнеса. Екатерина получила призы от Союза малых предприятий Санкт-Петербурга и Торгово-промышленной палаты Санкт-Петербурга, а также именное приглашение на практику от уполномоченного по защите прав предпринимателей Санкт-Петербурга.

Тема работы Екатерины – «Анализ рисков при осуществлении предпринимательской деятельности в сельскохозяйственной сфере в период проведения государственных контрольно-надзорных мероприятий как способ снижения возможной нагрузки на бизнес».

«В своей работе я указываю на такой негативный итог проведения государственных контрольно-надзорных мероприятий, как возможное изъятие земельного участка, а значит, и потерю фермерами основного ресурса для ведения сельскохозяйственной деятельности. Для того чтобы предприниматели в данной сфере могли защитить свои права и законные интересы, а также продолжать развивать свой бизнес, мною были предложены различные превентивные меры по предотвращению возможных нарушений, наличие которых способствовало бы изъятию земель. А также предложен алгоритм действий фермеров уже после обнаружения допущенных в ходе надзора правонарушений с целью недопущения продолжения работы механизма по изъятию земельных участков», – сообщила студентка.

Конкурс «Бизнес имеет право» проводится в Петербурге ежегодно. Его организует уполномоченный по защите прав предпринимателей в Петербурге. Цель конкурса – повышение интереса студентов к изучению актуальных вопросов защиты прав и законных интересов предпринимателей, роли предпринимательства в социально-экономическом развитии города, а также взаимоотношений предпринимателей и органов государственной власти.

