Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

2 декабря 2023 года в Государственном университете управления состоялся финальный этап фестиваля «Кубок творчества для детей «Время Первых».

Данный фестиваль проводится впервые в рамках развития детского и молодёжного творчества.

В период с 26 сентября по 18 ноября были проведены две волны отборочных этапов, в которых приняло участие 145 коллективов и более 4000 человек. В большой Гала-концерт было отобрано 23 лучших коллектива из всех.

Участниками являлись дети от 7 до 17 лет в составе творческих коллективов, ансамблей и команд в составе не менее пяти человек.

Конкурсная система оценивалась по номинациям «Юмор», «Вокал», «Хореография», «Театральное творчество» и «Интернет-контент».

В состав жюри финального этапа вошли:

Данил Мусин — член Федерации педагогов вокального искусства России, член Мировой ассоциации голоса Divain & IATS;

Юлия Юртова — генеральный директор Просветительской общественной инициативы «Пойдем с нами», композитор, автор-исполнитель;

Анна Гузь ГУЗЬ — телерадиоведущая ГТРК Дальневосточная, актриса Хабаровского краевого театра драмы, соруководитель театральной студии ГУУ;

Илиана Тюрикова — режиссёр театра и шоу программ, сценарист, художник, педагог по театральному искусству, театральный деятель, критик, режиссёр Московского джазового фестиваля;

Павел Павловский – проректор Государственного университета управления;

Игорь Новосёлов — начальник отдела по работе с вузами РДДМ «Движение Первых».

По итогам фестиваля всем коллективам были присуждены награды лауреатов и дипломатов определенной степени. А также пять лучших коллективов-финалистов получили кубок «Гран-при»:

«Театральное творчество» — коллектив «Созвездие»;

«Юмор» — команда КВН «Забавное будущее»;

«Вокал» — коллектив «Марисоль», группа «Мотив»;

«Хореография» — коллектив «Арлекино»;

«Интернет-контент» — команда «Сова».

Организатором Фестиваля является Ассоциация выпускников ГУУ при поддержке Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых» и Государственного университета управления.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI