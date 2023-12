Собянин: Новые маршруты городского транспорта охватили более 30 районов Москвы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Осенью в Москве открыли еще 10 маршрутов городского транспорта, которые охватили более 30 районов. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

Так, маршрут № 147 связал жилой комплекс в Московском со станцией метро «Филатов Луг». Пассажиры маршрута № 577к в поселении Сосенском теперь могут добраться до станции метро «Ольховая».

«Также за последние три месяца улучшили трассы свыше 140 действующих маршрутов, ввели больше 80 новых остановок на маршрутах и заменили свыше 300 старых на современные остановочные павильоны, запустили 12 новых выделенных полос», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Сеть маршрутов постоянно развивается. Транспорт подъезжает ближе к новым станциям метро и железной дороги, школам и поликлиникам, а также появляются дополнительные остановки.

