Собянин: Модернизация инфекционной службы Москвы завершена

Крупнейшая в стране инфекционная клиническая больница (ИКБ) № 1 приняла первых пациентов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

«С ее открытием мы полностью завершили модернизацию инфекционной службы города — важнейший этап формирования нового медицинского каркаса столицы. Врачи отмечают своевременность запуска больницы именно сейчас, в традиционный для инфекционных заболеваний зимний сезон», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Новый комплекс ИКБ № 1 построили на месте старых корпусов за несколько лет и оснастили передовым оборудованием. Мощность стационара увеличилась почти в полтора раза. Лечение здесь могут проходить одновременно около тысячи пациентов.

В ИКБ № 1 теперь есть обособленные блоки для оказания медпомощи взрослым и детям, отделение для пациентов с особо опасными инфекциями, клиническая лаборатория, где смогут проводить до 15 тысяч исследований в сутки, а также уникальный гепатологический центр с дневным стационаром.

Помимо этого, скоро заработают четыре современные операционные, а также инфекционная акушерско-гинекологическая служба, где мамы и дети смогут получать лечение в одном месте без транспортировки в другие стационары.

