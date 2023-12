«Роснефть» познакомит гостей выставки «Россия» с культурой Оренбургской и Саратовской областей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

6 декабря в павильоне «Роснефти» на ВДНХ в рамках международной выставки-форума «Россия» состоится День Оренбургской и Саратовской областей.

Оренбургская область – один из крупнейших регионов Приволжского федерального округа, его промышленный и энергетический центр. Ведущее место в экономике региона занимает нефтегазовая отрасль, ключевым предприятием которой является АО «Оренбургнефть».

Ежегодно компания демонстрирует высокие показатели и является крупнейшим налогоплательщиком региона. На долю «Оренбургнефти» приходится более половины всей нефтедобычи региона. За 60 лет производственной деятельности предприятие добыло более 456 млн тонн нефти и более 35 млрд м3 газа. В течение последних пяти лет нефтяники открыли и ввели в разработку 30 новых месторождений, внедрили более 100 инновационных проектов.

Саратовская область является одним из самых развитых промышленных регионов страны и входит в десятку лидеров России по производству сельскохозяйственной продукции, славится богатыми историческими и культурными традициями,

«Саратовский НПЗ» – основной производитель нефтепродуктов на территории Саратовской области. Его мощность по переработке составляет 7 млн тонн нефти в год, среди производимой продукции – автомобильные бензин и дизель высшего экологического класса, битумы, судовые топлива и техническая сера.

«Роснефть» реализует инвестиционную программу по масштабной модернизации «Саратовского НПЗ». Проект направлен на увеличение выпуска светлых нефтепродуктов и минимизацию воздействия на окружающую среду. Один из уже реализованных проектов предприятия – выпуск бензина «Евро-6» с улучшенными экологическими и эксплуатационными характеристиками, разработанного в НК «Роснефть». На рынке нефтепродуктов Саратовской области Компания представлена предприятием ПАО «Саратовнефтепродукт», которое обеспечивает работу 77 АЗК.

НК «Роснефть» реализует крупные социальные и инфраструктурные проекты на территориях Оренбургской и Саратовской областей. За последние пять лет в Оренбуржье при поддержке Компании открыты после масштабной реконструкции три корпуса областной клинической больницы и 10 объектов культуры, усовершенствованы 45 объектов образования и 15 спортивных объектов. При поддержке «Саратовского НПЗ» в Саратовской области реализовано более 20 проектов по поддержке ветеранских, детских социальных, лечебных и спортивных учреждений.

В павильоне «Роснефти» в день регионов будут презентованы производственные и социальные достижения предприятий. В ходе тематического дня посетителей павильона Компании также ждет яркая культурно-развлекательная программа.

Перед гостями экспозиции выступит оркестр духовой и джазовой музыки «Оренбург» под руководством заслуженного артиста РФ Виктора Хрипуна и солистки Ольги Тушевой – доцента Оренбургского государственного института искусств им. Л. и М. Ростроповичей, лауреата всероссийских и международных конкурсов. Также посетители узнают о культуре сарматов, которые две с половиной тысячи лет назад заселяли обширные степи от Уральских гор до Дуная. В особой манере сарматские мастера изображали хищных и травоядных животных. В ходе мастер-классов каждый посетитель сможет сделать собственное украшение и раскрасить его в «Сарматском зверином стиле».

Культурную часть программы продолжит выступление творческого коллектива Саратовской области – ансамбля народных инструментов «ПАРАФРАЗ» и ансамбля спортивно-бального танца «Dance Class». В исполнении мастеров прозвучат лучшие инструментальные обработки русских народных песен и классические произведения. Также пройдут мастер-классы росписи по дереву и раскрашиванию экосумок, будет организована дегустация блюд региональной кухни – знаменитых саратовских калачей, красноармейских пряников и хвалынских яблок.

Справка: Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента Российской Федерации Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах. В павильоне «Роснефти» работает кафе «Зерно», в котором все желающие могут выпить ароматный кофе, перекусить свежеиспеченной выпечкой или хот-догами, а также попробовать блюда из нового фирменного меню: блинчики с разными начинками, куриные крылышки и стрипсы, картофель фри, покеты и многое другое. Об основных событиях 6 декабря и времени их проведения вы сможете узнать на официальных страницах ПАО «НК «Роснефть» в социальных сетях. Расписание работы павильона Компании – по графику выставки.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

5 декабря 2023 г.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI