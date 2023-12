«Роснефть» и Удмуртская Республика договорились о развитии проектов в области автотуризма

Source: MIL-OSI Russian Language News

В рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ «Роснефть» и Агентство по туризму Удмуртской Республики договорились о развитии совместных проектов в области внутреннего туризма.

В рамках сотрудничества стороны планируют реализацию мероприятий, которые направлены на удовлетворение спроса на внутренний автомобильный туризм, продвижение туристического потенциала Удмуртской Республики, повышения комфорта автотуристов за счет развитых придорожного сервиса и инфраструктуры розничной сети «Роснефть», которая представлена в регионе автозаправочными станциями «Башнефть».

Развитие придорожного сервиса и повышение уровня клиентских услуг, предоставляемых на АЗС «Роснефть», является одним из приоритетов Компании. Это способствует развитию внутреннего автомобильного туризма, так как розничная сеть «Роснефти» является крупнейшей в России не только по географическому покрытию и количеству заправочных станций (около 3 тыс. АЗС в 61 регионе страны), но и одним из лидеров по узнаваемости и качеству топлива.

«Роснефть» реализует целый ряд мероприятий, нацеленных на создание наиболее комфортных условий для автопутешественников. Уже презентованы совместные туристические маршруты, пролегающие через инфраструктуру АЗС «Роснефти» в Тульской, Воронежской, Архангельской, Ульяновской областях, разрабатываются маршруты с Алтайским краем. Кроме того, Компания ранее подписала меморандумы о сотрудничестве в области развития внутреннего туризма с Комитетом по туризму города Москвы, Управленим Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, а также Агентством по туризму Ульяновской области.

«Роснефть» также запустила специальную информационно-сервисную платформу «Горизонты России: Поехали с нами!». Спецпроект позволяет автотуристам выбрать и спланировать маршрут по интересным местам через инфраструктуру придорожных сервисов и АЗС «Роснефти».

Договоренности между Компанией и Агентством по туризму региона были достигнуты в рамках Дня Республики Удмуртия, который проходил во вторник в павильоне «Роснефти» на ВДНХ.

Удмуртия является одним из ключевых регионов для Компании в Приволжском федеральном округе. Под управлением НК «Роснефть» и Китайской нефтехимической корпорации Sinopec работает предприятие «Удмуртнефть», которое является первым примером успешного международного сотрудничества России и Китая в энергетической сфере.

«Удмуртнефть» – флагман нефтяной отрасли региона, обеспечивающий почти 60% его нефтедобычи. В октябре 2023 года предприятие добыло юбилейную 330-ти миллионную тонну нефти. «Удмуртнефть» – один из крупнейших работодателей, налогоплательщиков и инвесторов региона.

В ходе Дня Удмуртии посетителей павильона «Роснефти» ждала яркая культурно-развлекательная программа. Участники фольклорного ансамбля «Пинал Даур» познакомили гостей экспозиции с обрядовыми песнями, танцами и играми удмуртов, а артисты Светлана Ручкина и Павел Александров представили свое видение современной удмуртской музыки в стиле фолк-фюьжн. Посетители также могли принять участие в мастер-классе по изготовлению национального нагрудного украшения монисто и дегустации традиционного удмуртского блюда – перепечи.

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента России Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах.

В павильоне «Роснефти» работает кафе «Зерно» – такое же, как и на АЗС Компании. В кафе все желающие могут выпить ароматный кофе, перекусить хот-догами, а также попробовать блюда из нового фирменного меню: блинчики с разными начинками, куриные крылышки и стрипсы, картофель фри, покеты и многое другое.

