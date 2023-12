Риски оказались колоссальными – банки не поддержали отмену комиссий за оплату ЖКУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Mainfin Bank –

О каких рисках отмены комиссий за оплату ЖКУ говорят банки?

Идея полного запрета комиссий за оплату услуг ЖКХ обусловлена заботой о населении – плательщики смогут сэкономить. Вместе с тем, банки озвучили несколько рисков такой инициативы:

доступность платежных инструментов заметно снизится – банки уже не смогут оплачивать услуги агентов по проведению операций;

вырастет недовольство граждан – многие будут вынуждены вернуться к неудобным платежам наличными;

банкам придется компенсировать расходы путем снижения ставок по депозитам и увеличения – по кредитам;

оплата услуг будет доступна только по картам банка, которому принадлежит конкретный терминал экварийнга;

увеличатся риски мошенничества, т.к. кредитные организации не смогут на прежнем уровне развивать системы безопасности при проведении платежей.

Сейчас граждане могут оплачивать услуги ЖКХ различными способами – бесплатно через ГИС ЖКХ, с комиссией около 1% через интернет-банк, 1,5% – в кассах банков и 3% – при использовании инфраструктуры платежных агентов.

Смогут ли участники дискуссии об отмене комиссий достигнуть договоренностей?

Критика законопроекта, с которой выступили банки, является конструктивной – кредитные организации предлагают компромиссные пути решения проблемы высоких комиссий за оплату услуг ЖКХ. Так, в числе предложений:

взимание комиссии за коммунальные платежи с получателей – поставщиков услуг;

отмена комиссий только для пенсионеров и лиц, получающих субсидии на ЖКУ;

заключение прямых договоров между компаниями сегмента ЖКХ и банками – такая практика есть уже сейчас;

субсидирование комиссий за счет бюджетных средств.

«Перекладывание комиссий на поставщиков ЖКУ приведет к росту тарифов – в любом случае конечным плательщиком останется потребитель, таков закон рынка» – уверены эксперты.

Вместе с тем, достижение компромисса все же возможно. Наибольшую поддержку получило предложение об отмене комиссий для льготных категорий граждан, однако пока непонятен механизм подтверждения статуса плательщика при проведении операции: если потребуются документы, транзакция будет возможна только в кассах банков и платежных агентов, что крайне неудобно для указанных лиц.

13:55 05.12.2023

