Разговор с президентом МФТИ Николаем Николаевичем Кудрявцевым

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт – Физтех — это не только известные ученые и великие научные достижения, но и богатая история, прикоснуться к которой сегодня есть шанс у каждого. Приглашаем вас на встречу с президентом МФТИ Николаем Николаевичем Кудрявцевым, жизнь и карьера которого десятилетиями тесно и, можно сказать, генетически связаны с институтом.

Студент и выпускник факультета молекулярной и химической физики (ФМХФ), он прошел путь от аспиранта до доктора физико-математических наук, от ассистента кафедры молекулярной физики ФМХФ до декана факультета, ректора и президента МФТИ. На встрече Николай Николаевич поделится воспоминаниями о своей студенческой жизни и буднях советского научного сотрудника, о перипетиях 90-х и новых целях, позволивших превратить полузакрытый институт в «место силы» самой современной науки.

Поговорим о Физтехе, о прошлом, настоящем и будущем, о работе и о личных интересах, об успехах и ошибках, о серьезном и веселом, и о многом другом.

Сбор вопросов и регистрация: https://vk.cc/csRyyB

Организаторы: Музей истории МФТИ, ЦМДИ, Клуб истории Физтеха

Когда: 7 декабря в 18:30

Где: Физтех.Цифра (4.17-5.18)

