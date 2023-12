При поддержке «Роснефти» Мариинский театр покажет в Катаре балет «Тысяча и одна ночь»

Source: MIL-OSI Russian Language News

При поддержке «Роснефти» в Национальном конференц-центре Катара в Дохе с 5 по 8 декабря пройдут выступления артистов Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева с постановкой «Тысяча и одна ночь».

Коллектив Приморской сцены Мариинского театра представит зрителям красочный балет по мотивам арабских и персидских сказок «Тысяча и одна ночь» на музыку выдающегося азербайджанского композитора Фикрета Амирова. Для воссоздания колорита ближневосточной музыкальной культуры композитор использовал широкий набор ударных инструментов: бонго, там-тамы, ксилофон, вибрафон, барабаны, колокольчики, цимбалы и гонги, а также азербайджанский струнный инструмент – тар.

В ходе представления зрители смогут проникнуться атмосферой загадочного Востока и полюбоваться потрясающими костюмами и декорациями, оценить мастерство артистов Мариинского театра.

На премьерном выступлении балета в Дохе будут присутствовать политические деятели и представители бизнес-сообщества Государства Катар.

«Роснефть» активно поддерживает значимые культурные проекты и вносит вклад в развитие культурных связей между Россией и другими странами. Благодаря Компании реализуются масштабные проекты, направленные на возрождение духовных и национальных ценностей.

Справка: В 2018 году в рамках перекрестного года культуры Россия – Катар «Роснефть» организовала в Дохе концерт хора Сретенского монастыря, а также стала генеральным партнером выставки коллекций картин Государственной Третьяковской Галереи «Русский авангард: пионеры и «наследники по прямой». В 2019 году при поддержке «Роснефти» в Катаре состоялась премьера спектакля «Анна Каренина» Театра балета Бориса Эйфмана.

