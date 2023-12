Перспективы российско-африканского взаимодействия в сфере образования

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Панельная дискуссия на тему «Российско-Африканский сетевой университет для устойчивого развития стран Африки» прошла в рамках третьего конгресса молодых учёных в «Сириусе». Традиционной областью для СПбПУ была и остается подготовка квалифицированных кадров. Представители Политеха — заместитель начальника Управления международного образования Алла Мазина, руководитель проектного офиса РАФУ Максим Залывский и доцент Высшей школы гидротехнического и энергетического строительства Исса Того недавно вернулись из Мали. Там они успешно провели «Неделю российского образования и науки» и теперь делятся накопленным опытом.

Модератор встречи Алла Мазина выделила две основные повестки: устойчивое развитие и международное сотрудничество в рамках РАФУ.

«Африка — уникальный континент с точки зрения пирамиды возраста. В отличие от стареющей Европы, где большинство населения — это пенсионеры, в африканских странах преобладает молодежь», — подчеркнула эксперт. — «Поэтому ежегодно растет количество университетов, увеличивается профессорско-преподавательский состав. Интерес к высшему образованию — особый. А его не бывает без научных исследований, без поддержки технологическими компаниями».

Заведующий кафедрой Технологического университета Чинхой Республики Зимбабве Таванда Тинаго отметил, насколько важен человеческий капитал с точки зрения устойчивого развития. И почему необходимо наращивать потенциал и обучать новых профессионалов.

РАФУ это ответ нашей страны на общие вызовы, на постоянно меняющуюся экономическую и политическую конъюнктуру. Не раз руководство нашей страны говорило, что Африка в ближайшем будущем станет локомотивом мировой рабочей силы. Мы понимаем, что это растущий и интересный рынок для инвестиций, и такие страны, например, как Китай, Индия уже давно зашли на континент и инвестируют в проекты , — поделился с участниками встречи Максим Залывский.

РАФУ — это еще и возможность развивать бизнес контакты. Многие крупные российские предприятия также нуждаются в высококвалифицированных кадрах, и подготовить их можно и нужно на местах. Именно эту цель и преследует консорциум.

Максим Залывский отметил, что в африканских странах российское образование в первую очередь ассоциируется с медициной. Участники консорциума на встречах с представителями африканских вузов и предприятий стараются развенчать этот миф. Россия — это и IT, и инженерно-технические специальности, и геологоразведка, и агропромышленность.

Исса Того рассказал о гидроэнергетическом потенциале Республики Мали: Производства и обеспечения благосостояния населения без электроэнергии быть не может. Управление водными ресурсами в Республике Мали для выработки электроэнергии для сельскохозяйственного комплекса и борьбы с наводнениями — это сложный и комплексный вопрос .

Профессор Того выделил ряд целей для его решения: создание цифровой модели и анализ водных ресурсов и существующих энергетических систем республики. С помощью совместных российско-африканских исследований можно четко выстроить план мер для достижения поставленных целей, что окажет благотворное влияние на экологический, экономический и социальный аспекты развития Мали.

Одним из решения таких вопросов мы видим открытие новых институтов. Этот инструмент позволит нам подготовить высокопрофессиональных специалистов. Этой задачей уже успешно занимается РАФУ , — подвел итог дискуссии Исса Того.

Вузы консорциума «Российско-Африканский сетевой университет» развивают сегодня не только образовательное сотрудничество с африканскими странами. Они реализуют крупные инфраструктурные проекты с участием промышленных партнеров по различным направлениям устойчивого развития, например, в областях природопользования и охраны окружающей среды, новых систем управления и защиты природных ресурсов, чистой энергетики и сохранения культурного наследия.

