Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Павильон «Цифровые технологии Москвы» отметили специальным призом ежегодной премии «Путеводная звезда» за особый вклад в развитие туризма города Москвы. Он принимал гостей Московского урбанистического форума с 1 августа по 10 сентября.

«Продумывая архитектурную концепцию и экспозицию павильона, мы стремились рассказать жителям обо всем многообразии столичных цифровых решений, отразив их технологичность, пользу и удобство. В интерактивном формате он познакомил гостей более чем с 20 ИТ-проектами города. Некоторые из них были созданы специально для Московского урбанфорума: например, виртуальные прогулки по цифровым двойникам столичных достопримечательностей и уникальные экскурсии в VR-кинотеатре. Всего за шесть недель работы форума павильон посетили более 250 тысяч человек и, что особенно ценно, многие приходили семьями и рассказывали о технологиях детям», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

В этом году на суд жюри премии «Путеводная звезда» было представлено более 470 заявок. Эксперты оценивали вклад конкурсантов в развитие московского туризма в шести из 17 конкурсных номинаций. Остальных лидеров премии определили в голосовании проекта «Активный гражданин». Кроме того, организаторы вручили пять специальных призов за вклад в развитие столичной туристической отрасли, один из которых получил Департамент информационных технологий.

В павильоне «Цифровые технологии Москвы» гости Московского урбанистического форума могли посетить более 10 интерактивных зон, каждую из которых посвятили конкретной технологии или сервису. Например, здесь можно было узнать о цифровом двойнике города и о том, как он помогает руководству столицы принимать управленческие решения. На панорамном экране экскурсоводы показывали всем желающим, как выглядит 3D-копия Москвы, и рассказывали о конкретных направлениях применения этой платформы.

Специально к Московскому урбанфоруму разработчики создали на базе цифрового двойника города серию виртуальных экскурсий по известным столичным достопримечательностям: ВДНХ, Красной площади, парку «Зарядье», «Лужникам», Воронцовскому парку и Московскому государственному технологическому университету имени Н.Э. Баумана.

В VR-кинотеатре посетители могли надеть очки виртуальной реальности и отправиться в путешествия по центральным улицам, паркам, памятникам архитектуры и их интерьерам. Совместно с проектом «Узнай Москву» для гостей подготовили восемь маршрутов. Некоторые экскурсии проходили в сопровождении цифрового гида: он рассказывал об истории достопримечательностей и их особенностях. Сейчас VR-кинотеатр работает в павильоне «Умный город» на ВДНХ.

Помимо этого, для гостей павильона в мобильном приложении «Узнай Москву» была доступна прогулка по Большой спортивной арене «Лужников» в режиме дополненной реальности. Подойдя к специальной стеле, они могли посмотреть, как выглядела территория «Лужников» в 1950-е годы, «побывать» на закрытии Олимпиады 1980 года, а также узнать больше о современном спорткомплексе.

Интерактивные стенды в игровом формате знакомили горожан с главными цифровыми сервисами для комфортной жизни в столице. Например, с суперсервисом «Переезд в Москве», который помогает адаптироваться в городе в первые месяцы после новоселья, сервисом «Вывоз ненужных вещей» для удобной и экологичной утилизации старой мебели и бытовой техники, а также сервисом «Вместе с культурой», с помощью которого можно арендовать помещение для своего мероприятия в городском музее, библиотеке или Доме культуры.

В центральной зоне павильона размещался лекторий. В нем за время работы Московского урбанфорума провели более 50 мастер-классов и отраслевых паблик-токов. Наибольший интерес у зрителей вызвали дискуссии, посвященные метавселенным, применению технологий искусственного интеллекта и кибербезопасности. Записи паблик-токов с представителями ИТ-отрасли размещены на странице «ДИТ: технологии Москвы» в социальной сети «ВКонтакте».

Помимо этого, здесь рассказывали о проектах «Электронный дом», «Город заданий» и «Наш город». А в разделе «Образование» гости могли скачать стикерпак с котом МЭШиком и совенком Москвенком, обучить виртуального ИТ-специалиста и узнать больше о востребованных в отрасли навыках, а также проверить свои знания о строении человеческого организма с помощью интерактивного анатомического стола «Пирогов».

По вечерам на фасаде аквакомплекса «Лужники» команда павильона транслировала аудиовизуальный перформанс «Город для каждого». Современные медиахудожники создали его с использованием нейросетей Kandinsky 2.2 и SymFormer. Зрителями красочного светомузыкального шоу стали более 10 тысяч человек.

«Путеводная звезда» — ежегодная премия Правительства Москвы для профессионалов индустрии гостеприимства и туризма. Ее главная цель — повышение туристической привлекательности города. В первый раз премию вручали в 1999 году, и она уже стала неотъемлемой частью жизни столичной индустрии гостеприимства. «Путеводная звезда» каждый год предоставляет участникам возможность громко заявить о себе как среди профессионалов, так и широкой аудитории. За все время существования конкурса премию получили 295 представителей туристической отрасли (не считая результатов этого года).

Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI