От игрушек до ювелирных изделий: в декабре пройдут экскурсии по 14 фабрикам и заводам

Дополнительные экскурсии по 14 фабрикам и заводам в рамках проекта «Открой#Моспром» пройдут в столице с 11 по 22 декабря. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«В этом году очные экскурсии проходили каждый месяц в честь юбилейного года проекта. Итоговую серию провели в ноябре, тогда мы организовали более 180 экскурсий, которые посетили свыше 4,5 тысячи человек. Однако спрос аудитории не уменьшается, все больше участников хотят посетить столичные промпредприятия. В связи с этим мы решили провести дополнительные 36 туров по 14 фабрикам и заводам города. Участники в декабре в преддверии праздников смогут побывать на производствах напитков, кондитерских изделий, ювелирных украшений, игрушек, обуви и другой продукции», — отметил Владислав Овчинский.

Гости узнают, как изготавливают ювелирные украшения на заводе «Эстет», в том числе на 3D-принтере, а также производит инновационные обучающие наборы компания «Научные развлечения». Кроме того, участникам расскажут, как развивалась космическая и авиационная отрасли на таких предприятиях, как Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева, ПАО «Ил» и НПО «Молния». Посетители также узнают об этапах становления кондитерской отрасли на примере одного из крупнейших холдингов «Объединенные кондитеры».

Зарегистрироваться для участия в экскурсиях можно в мини-приложении «Открытая промышленность», пройдя специальные задания.

Помимо этого, за высокую активность участники могут получить брендированные призы: умные колонки с голосовым помощником, портативные зарядные устройства, термосы, шоперы, книги о промышленности Москвы и многое другое.

За пять лет работы проекта «Открой#Моспром» прошло более двух тысяч экскурсий по столичным предприятиям и свыше 500 мастер-классов.

В июне 2023 года проект стал победителем в номинации «Промышленный маршрут» народной премии «Маршрут построен». В октябре он занял третье местом на ежегодной профессиональной премии индустрии событийного маркетинга и интегрированных коммуникаций bema! в номинации «Лучшая промышленная экскурсия».

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

