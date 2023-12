Source: MIL-OSI Russian Language News

15-16 декабря в рамках проекта «Робофутбол» и Международного фестиваля робототехники RoboScience Hackathon на площадке Технопарка Физтех-лицея им. П. Л. Капицы в смешанном формате пройдет Открытый чемпионат по робофутболу среди школьников. Для тех, кто не сможет участвовать в соревнованиях очно, параллельно будет организован чемпионат RoboCup Russia ELSIROS Challenge в виртуальной среде. Срок его проведения — с 3 по 9 декабря.

Онлайн-соревнования по гуманоидному робофутболу пройдут в симуляции ELSIROS — бесплатной программной среде, разработанной командой «Старкит». Платформа ELSIROS представляет собой готовую к запуску, устанавливаемую на Windows программу, позволяющую по инструкции, с минимумом технических знаний запустить базовую сессию роботов-гуманоидов.

Открытый чемпионат по робофутболу среди школьников и RoboCup Russia ELSIROS Challenge пройдут по стандартам FIRA в рамках Международного фестиваля робототехники RoboScience Hackathon.

Для того, чтобы принять участие в соревнованиях необходимо зарегистрироваться на сайте https://www.firarussia.ru/

