Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Неэффективно используемый участок в районе Черемушки реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Соответствующее решение опубликовано на сайте Правительства Москвы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Участок площадью 0,29 гектара расположен по адресу: улица Каховка, владение 20а. На нем планируется построить современное жилье по программе реновации. Инвестиции в развитие участка могут превысить 1,5 миллиарда рублей», — отметил он.

Сейчас на территории размещены устаревшие здания. Участок удобно расположен, он находится рядом со станцией метро «Зюзино».

«Площадь будущего жилья составит 9,5 тысячи квадратных метров. Помимо строительства жилых объектов, планируется провести работы по благоустройству и озеленению придомовой территории. Здесь также организуют парковочное пространство, обустроят спортивные, детские площадки и зоны отдыха», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

В рамках программы комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье, вся необходимая инфраструктура. Сейчас в столице на разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тысячи гектаров.

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. В прошлом году в городе возвели около 6,9 миллиона квадратных метров жилых площадей. Программу реновации утвердили в 2017 году. В нее вошло 5175 домов, в которых живет почти миллион москвичей.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI