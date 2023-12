Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На автовокзале Центральный открылась стойка «Живое общение». Она находится около касс. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Теперь стойка “Живое общение” появилась еще и на автовокзале Центральный. У сотрудников можно узнать не только о работе вокзала, но и о том, что находится рядом с ним. Наши работники проходят специальное обучение, чтобы быстро помогать в любом вопросе. На территории метро установлено уже более 30 стоек “Живое общение”, они работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Мы продолжаем расширять наши сервисы для пассажиров по поручению Сергея Собянина», — отметил Максим Ликсутов.

Специалисты помогут пассажирам найти нужную площадку на автовокзале, объяснят, как пройти к метро и другим транспортным объектам, расскажут об актуальной стоимости проезда в метро и правилах провоза багажа. На стойке также можно купить сувенирную продукцию московского метро и получить доступ к проекту «Книги в метро», отсканировав QR-код.

В этом году в Московском метрополитене открылись новые стойки «Живое общение» на трех станциях метро: на «Менделеевской» Серпуховско-Тимирязевской линии, «Хорошевской» и «ЦСКА» Большой кольцевой линии метро.

