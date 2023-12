Начался заключительный этап образовательной программы «Академический резерв»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

4 декабря 2023 года в Центре информационных технологий Государственного университета управления стартовал заключительный очный этап трека «Кандидаты в оперативный резерв» образовательной программы «Академический резерв», реализуемой по государственному заданию Министерства науки и высшего образования России.

Целью данного этапа является подготовка участников академического резерва к защите и перед аттестационной комиссией разработанных в составе команд моделей формирования и подготовки кадровых резервов в подведомственных Минобрнауки России организациях.

В начале мероприятия собравшиеся команды коротко поприветствовал советник при ректорате ГУУ Сергей Чуев, который пожелал всем плодотворной работы на финальном этапе программы, аккумуляции полученных знаний и навыков для успешного применения в дальнейшей деятельности будущих ректоров.

После прослушивания гимна России началась рабочая сессия, в рамках которой команды сделали демо-представления своих проектов и получили обратную связь от модераторов проектной деятельности — члена правления ассоциации управления проектами «СОВНЕТ» Вениамина Кизеева и эксперта Академии управления WINbd, Agile-коуча Максима Якубовича. Разработанные модели находятся в высокой степени готовности, вместе с тем, модераторы сформулировали для команд направления для совершенствования.

Заключительный очный этап программы также включает в себя тренинги, где участники смогут усовершенствовать основные коммуникативные и ораторские навыки, овладеть главными принципами создания и проведения высокоэффективных презентаций, научатся создавать привлекательный визуальный контент.

Проработав на тренингах структуру выступления перед аттестационной комиссией и подготовив питч-презентацию под руководством профессиональных тренеров, участники смогут успешно пройти финальную защиту, которая состоится в ГУУ 8 декабря.

