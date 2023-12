«Наука на районе» в Санкт-Петербурге

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 28 по 30 ноября Политех совместно с региональным отделением «Движения Первых» провёл в Петербурге хакатон «Наука на районе». Мероприятие собрало больше тысячи школьников на трёх площадках Северной столицы. Задания для ребят составили преподаватели, сотрудники и студенты Института энергетики, Института машиностроения, материалов и транспорта, Института передовых производственных технологий, Института электроники и телекоммуникаций и Института биомедицинских систем и биотехнологий, специалисты Центра проектной деятельности молодёжи «Точка кипения — Фаблаб».

Открытие хакатона состоялось в Музее военно-морской славы России в Кронштадте. Участников приветствовали председатель совета регионального отделения «Движения Первых» Егор Киреев и директор Центра по работе с абитуриентами СПбПУ Артём Егупов. Во второй день участники хакатона переместились в городской инновационный центр для детей и молодёжи в ДК имени Кирова.

Программа мероприятия включала ярмарку научных экспериментов, инженерные соревнования, физический диктант, мастер-класс по пайке электрических цепей и моделированию инженерных компонентов в трёхмерном пространстве. Преподаватели Гуманитарного института и Института компьютерных наук и кибербезопасности СПбПУ выступили перед ребятами с лекциями, на которых затронули темы прогресса, экологических границ, пользовательских интерфейсов, аэродинамики и создания импровизированных конструкций. Особое внимание было уделено новейшим разработкам в области машиностроения и аддитивного производства.

На инженерных соревнованиях школьники должны были разбиться на группы и за один час разработать проект на одну из тем: «Импровизация в инженерии: создание и оценка подручных конструкций», «Будущее в 3D: соревнование по моделированию и созданию инженерных деталей» или «Аэродинамическая гармония».

Хорошие идеи рождаются быстро, дети у нас очень развитые и активные, им хватает времени, чтобы придумать, продумать и презентовать свою историю , — считает заместитель председателя совета регионального отделения «Движения Первых» в Санкт-Петербурге Светлана Лушникова.

Заключительный день прошёл в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, где школьники по-настоящему погрузились в мир науки. Они не только посетили химическое шоу, которое провели активисты студенческого объединения ChemTeam, но и побывали на экскурсиях по университету, узнали о его современных проектах и разработках.

Второго декабря в Научно-исследовательском корпусе Политеха состоялось награждение победителей и призёров хакатона. Они получили подарки от СПбПУ и «Движения Первых», а также сертификаты на доступ к виртуальной трёхмерной среде для обучения робототехнике «Кулибин» от компании «Омега».

Интерес к профессии начинается со школьной скамьи, и вот это старое слово “профориентация” приобретает новое значение. Нам необходимо, чтобы ребята хотели и становились осознанными инженерами , — подвёл итог заместитель руководителя дирекции непрерывного образования СПбПУ Николай Снегирёв.

