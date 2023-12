Народный танец и поздравление от Деда Мороза: истории волонтеров, награжденных знаком отличия Правительства Москвы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Исполнить народный танец для ветерана Великой Отечественной войны, доставить конфеты семье из 12 детей и найти людей, которые будут сохранять нашу планету, — всем этим занимаются московские волонтеры. Они обычные люди, хотя кажутся волшебниками. И наверное, неслучайно их праздник — День волонтера — отмечают 5 декабря, незадолго до Нового года и Рождества, когда особенно хочется верить в чудеса.

В июне 2022 года Правительство Москвы учредило знак отличия для самых активных и неравнодушных — «Волонтер Москвы». На золотистом круге изображен святой Георгий Победоносец, как на гербе города, а ниже — сердце из красной эмали, переходящее в лавровую ветвь. Первые 30 человек получили почетную медаль ровно год назад — в свой праздник. Как волонтеры проводят каникулы, с чем приходит к детям Дед Мороз, можно ли превратить студенчество в праздник — об этом и многом другом корреспонденту mos.ru рассказали обладатели этого знака.

«Серебряный» ангел

Волонтеру Елене Кузьминой удалось дозвониться с трудом: оказалось, она в санатории в Анапе. Но 69-летняя женщина отправилась на Черное море совсем не отдыхать. «Я заранее выяснила, что в Анапе есть волонтерский центр, и решила познакомиться с коллегами, в том числе “серебряными” волонтерами, обменяться опытом и поучаствовать в местных мероприятиях. Уже успела помочь на всероссийском турнире по боксу среди юношей», — делится собеседница mos.ru.

Ее девиз — «Ни дня без добрых дел». Елена Кузьмина за сутки успевает в несколько мест и не чувствует усталости. Когда в 2015 году она работала в библиотеке, увидела анкету с рекламой одной организации, которая набирала представителей старшего поколения для обучения волонтерской деятельности и в дальнейшем помощи на мероприятиях. Активная и энергичная женщина окончила обучение и поняла, что это то дело, которое ей по душе. Елена Кузьмина с радостью стала принимать участие в мероприятиях, вступив в волонтерский центр «Серебряный возраст». Затем присоединилась к ресурсному центру «Мосволонтер».

«Стараюсь участвовать во всех городских мероприятиях: акциях “Библионочь”, “Ночь в музее”, книжных фестивалях. Ближе всего мне культура. Я окончила курсы москвоведения и теперь провожу экскурсии для старшего поколения по столице и в других городах. Еще стала волонтером музеев, среди них Дарвиновский, Бахрушинский, Музей Победы и Музей Есенина. Там раздаю программки, отвечаю за навигацию, сопровождаю к экспонатам детей с особенностями здоровья. Запоминающимся было участие в Московском урбанистическом форуме в 2023 году», — говорит Елена Кузьмина.

Она создала культурный чат в соцсетях прежде всего для представителей старшего поколения, в который присылает анонсы концертов, творческих вечеров, спектаклей, выставок. «Людям нашего возраста очень важны общение, положительные эмоции и ощущение собственной полезности. Вместе проводим досуг и заодно помогаем», — рассуждает волонтер.

Кроме того, собеседница mos.ru участвует в развлекательных программах для подопечных геронтологических центров Москвы. «Приезжаем к пожилым людям и ветеранам Великой Отечественной войны с концертной бригадой, устраиваем театрализованные представления. Я обычно исполняю народные танцы», — рассказывает Елена Кузьмина.

Получив год назад памятный знак отличия «Волонтер Москвы», она испытала гордость.

«Благодаря этой награде я поняла, что наша деятельность высоко ценится в столице. Для меня волонтерство — смысл жизни. Чем больше помогаю, тем сильнее хочется сделать что-то хорошее», — признается Елена Кузьмина.

Дед Мороз и его дети

Андрей Титкин уже восемь лет помогает в региональных общественных организациях. Когда-то мужчина занимался бизнесом, но позже оказался в трудной жизненной ситуации. Отец двоих маленьких детей, он обратился за помощью. И, встав на ноги, стал оказывать ее другим. Сейчас Андрею Титкину 59 лет. О своем волонтерстве, как настоящий волшебник, он рассказывает немного. Главное — дело, а не слова. «Гружу, развожу, раздаю необходимое многодетным семьям. По сути, выполняю обычную мужскую работу, которая помогает людям», — скромно говорит наш собеседник.

Он считает героинями женщин, воспитывающих более двух детей. «Я лично знаю тех, у кого есть и 12 детей. Их стойкость, любовь, доброта — пример для всего общества», — рассуждает волонтер.

«Однажды в центре помощи семье и детям “Диалог” моего района Северное Медведково меня попросили побыть Дедом Морозом на новогоднем мероприятии. Мне нужно было поздравить ребят с наступающим праздником. Все получилось, дети остались довольны. Теперь меня знают еще и как Деда Мороза», — вспоминает собеседник mos.ru.

Роль доброго волшебника для Андрея Титкина стала уже привычной. В этом году волонтер, облачившись в наряд Деда Мороза, заглянет в гости к знакомым многодетным семьям, принесет игрушки и конфеты, прочитает стихи и загадает загадки.

Став обладателем знака отличия «Волонтер Москвы», Андрей Титкин по-прежнему скромен.

«Мне помогли, теперь я помогаю, вот и все. И мои уже выросшие дети-двойняшки тоже стали волонтерами и, как я, помогают людям. У нас теперь целая династия помощников», — отмечает Андрей Титкин.

Праздник каждый день

Магистр факультета почвоведения Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова Ольга Денисова стала волонтером случайно. На первом курсе ее попросили выступить перед абитуриентами на дне открытых дверей и рассказать о будущей профессии.

«Я поступила на этот факультет, потому что интересовалась естественными науками, но в 11-м классе было сложно сделать выбор в пользу одной узкой специальности. Когда на первом курсе я рассказывала школьникам о карьере почвоведов и экологов, по-настоящему поняла, насколько это широкое поле для самореализации. Можно трудиться в лаборатории, в сфере науки, образования, продовольственной безопасности и охраны окружающей среды или совмещать все это в одной работе. Я учусь с удовольствием, в будущем вижу себя экологом», — рассказывает Ольга Денисова.

Позже в университете к ней подошла первокурсница и сказала: «Вы меня помните? Благодаря вам я выбрала куда поступать!» Тогда Ольга Денисова и почувствовала желание заниматься волонтерством.

Сегодня она куратор волонтерского центра МГУ, помогает организовывать научные, патриотические и экологические мероприятия и превращать каждое в праздник. В списке Ольги Денисовой — XV Съезд Евразийской ассоциации университетов, VIII Форум ректоров России и Японии, летняя почвенно-экологическая школа для старшеклассников, Всероссийский слет старост и Всероссийский конгресс по комплексному развитию территорий.

Одно из ее любимых мероприятий — Татьянин день. «Много студентов, волонтеров, эмоции, окончание сессии! С утра проходит “Огонек” для активистов студенческих организаций, а затем ректор лично разливает безалкогольную медовуху на первом этаже. Выстраивается огромная очередь, ведь эта наша давняя традиция!» — рассказывает девушка.

О наградах Ольга Денисова никогда и не думала. В волонтерском центре МГУ ей предложили подать заявку на участие в премии за ее активную деятельность.

«Было волнительно получать награду. Помню, как вернулась домой и бегала по квартире с этой медалью, всем показывала, — смеется Ольга Денисова. — Я благодарна, что мои заслуги признали на уровне моего родного города. Уверена, что занимаюсь правильным делом и буду продолжать».

Информация о документах, необходимых для получения знака отличия «Волонтер Москвы», опубликована на сайте Комитета общественных связей и молодежной политики.

