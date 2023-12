Многофункциональный центр с медицинским кластером возведут на северо-западе Москвы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Инвестор построит многофункциональный центр с медицинским кластером на северо-западе столицы в рамках реализации масштабного инвестпроекта (МаИП). Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Город выделил инвестору земельный участок площадью 0,6 гектара в Хорошево-Мневниках на улице Демьяна Бедного. Здесь в рамках масштабного инвестпроекта появится многофункциональный центр с медицинским кластером общей площадью почти 30,5 тысячи квадратных метров, в котором будут созданы условия для оказания высококвалифицированной помощи взрослым и детям», — рассказал заммэра.

Участки для реализации МаИП инвесторы и застройщики могут получить без торгов с 2016 года. Статус масштабного инвестпроекта присваивают объектам, направленным на развитие инфраструктуры и создание рабочих мест. Предпочтение отдают как новым производствам, технопаркам, спорткомплексам, так и социальным объектам.

«Договор аренды земельного участка заключен на пять лет без проведения торгов. За это время инвестор должен построить и ввести в эксплуатацию многофункциональный центр с медицинским кластером», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

