Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Директор Департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России Лилия Щур-Труханович приняла участие в экспертном обсуждении вопросов трансграничного сотрудничества России со странами БРИКС, которое состоялось в рамках четвертой встречи ВЭД-клуба «Ведомостей».

В формате развернутой дискуссии участники обсудили актуальные вопросы внешнеэкономической деятельности в условиях переориентации России с Запада в сторону «глобального Юга» и условного Востока. От вызовов в сфере импорта и экспорта, перспектив новых транспортных коридоров и логистических хабов до свободных ниш и векторов развития бизнеса в Китае, работающих кейсов успешных компаний, нововведений в таможенном регулировании и новых мер господдержки, которые ждут российских участников ВЭД в 2024 году.

В числе значимых событий текущего года в сфере развития трансграничного сотрудничества Лилия Щур-Труханович назвала присоединение России к рамочному соглашению об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Документ позволит заключать торговые внешнеторговые контракты со всеми странами-участниками соглашения путем электронных сообщений и обеспечит взаимное признание электронных документов.

«Если во внутренней торговле заключение соглашений в электронном формате – достаточно распространённое явление, то во внешней торговле электронная версия только начинает набирать обороты, – пояснила глава департамента. – Одно из весомых преимуществ рамочного соглашения – наличие отлаженной системы взаимного признания электронных документов между всеми участниками, которая позволяет на 30% сократить время на заключение, исполнение и сопровождение контрактов».

В данный момент преференции соглашения распространяются на 14 стран: Азербайджан, Армения, Бангладеш, Китай, Иран, Монголия, Филиппины, Корея, Таджикистан, Тимор-Лешти, Туркменистан, Тувалу, Камбоджиа, Киргизия и Россия.

В ближайшее время Россия определит, какой институт или орган власти будет выполнять функции национального комитета по имплементации положений соглашения в национальное законодательство.

В своем выступлении Лилия Щур-Труханович анонсировала публикацию навигатора для заключения бартерных сделок, созданного Минэкономразвития России совместно с Российским экспортным центром. Трудности с проведением международных расчетов, возникающие в условиях введенных против России санкций, вновь сделали бартер востребованным инструментом.

«Такое пособие для участников внешнеэкономической деятельности должно облегчить заключение бартерных сделок. Сейчас подобные сделки мало востребованы, поскольку есть риск, что таможня не согласится считать обмениваемые товары эквивалентными, –пояснила она. – Необходимо четкое понимание, что разные виды продукции действительно равноценны. Наш навигатор выдает пошаговую инструкцию, как заключать открытые и закрытые бартерные сделки в текущих условиях».

После того, как новый инструмент будет согласован с коллегами из ФТС и другими федеральными органами власти, он станет доступным в публичном поле, чтобы импортеры и экспортеры смогли им пользоваться.

«Надеемся на то, что в 2024 году нам удастся подписать соглашение об электронной торговле со странами Евразийского экономического союза, – отметила глава департамента. – Речь идет о развитии торговли на трансграничных маркетплейсах, которые являются эффективным инструментом для реализации не только b2c, но и b2b стратегий бизнеса. Маркетплейсы – прекрасная площадка для продвижения товаров на внешние рынки и насыщения импортом внутреннего рынка. Однако сейчас они работают по разным правилам. Задача соглашения – сформировать в рамках Союза единые правила для всех электронных торговых площадок».

Минэкономразвития России, по ее словам, сейчас занимается актуализацией дорожной карты по трансформации делового климата в сфере экспорта товаров. Для поддержки приоритетного импорта совместно с Минпромторгом в перспективе будет создана специальная рабочая группа при подкомиссии по таможенно‑тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.

В пленарных сессиях встречи также приняли участие директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Министерства промышленности и заместитель руководителя комитета по ВЭД и цифровизации Денис Руденко, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черемин, а также представители регуляторов ВЭД, руководители и специалисты компаний-участников ВЭД, представители банков, юристы и эксперты в области таможни, налогов, логистики и страхования, дипломатические представители стран БРИКС.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI