Минэкономразвития объявило отбор регионов для предоставления более 6 млрд субсидий на туризм

Минэкономразвития России объявило конкурсный отбор на предоставление регионам единой субсидии на туризм на 2024 год в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Его куратором является вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Общая сумма субсидии регионам составит 6,2 млрд рублей, она будет распределена между субъектами, подавшими заявку и прошедшими отбор и позволит каждому субъекту по своему усмотрению направлять средства на приоритетные направления, что будет способствовать росту числа турпоездок.



Единая субсидия может быть направлена на обустройство пляжей и национальных туристских маршрутов, покупку туристского оборудования и снаряжения, создание кемпингов и автокемпингов, возведение некапитальных причальных сооружений, проведение событийных мероприятий, а также проектирование туристического кода центров городов.

Конкурсный отбор проводится до 14 декабря 2023 года. По его итогам субъектам-победителям будет предоставлена единая субсидия на реализацию туристических проектов на 2024 год.

Приоритет при распределении субсидии будет отдаваться регионам с наибольшим номерным фондом, максимально готовым к софинансированию, достигающим больших значений по целевым показателям, а также имеющих на своей территории национальные туристские маршруты.

С идеей организации единой субсидии выступили сами регионы и решение созрело в ходе стратегической сессии по развитию туризма до 2030 года под председательством Председателя Правительства Михаила Мишустина.



«Наша задача — дать больше свободы регионам в определении приоритетов развития туротрасли на их территории с учетом региональной специфики. Мы объединили субсидии на обустройство пляжей и национальных туристских маршрутов, приобретение туристского оборудования и снаряжения, создание кемпингов и автокемпингов, проведение событийных мероприятий и проектирование туристического кода центров городов, а также добавили возможность создания в рамках единой субсидии некапитальных причальных сооружений. Единая субсидия консолидирует средства, которые выделяются на эти меры поддержки и позволит регионам самостоятельно расставить приоритеты», — отметил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.



Подробная информация об условиях и порядке организации конкурсного отбора приведена в извещении.

Вопросы по заполнению конкурсной документации можно направлять на электронный адрес ShabakovAA@economy.gov.ru.

