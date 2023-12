Лучшие фото электросудов: в проекте «Активный гражданин» началось новое голосование

Source: MIL-OSI Russian Language News

В проекте «Активный гражданин» началось голосование, в котором жители столицы определят победителя городского конкурса фотографий электросудов. Москвичам предложат выбрать три самых красивых снимка из 10 вариантов.

Конкурс начался в ноябре по инициативе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Прислать работы могли все желающие. Главное условие — сделать красивую и оригинальную фотографию речного электрического трамвайчика на одном из маршрутов.

«Мы рады, что новый вид городского транспорта нравится пассажирам и его часто фотографируют. С момента открытия двух регулярных речных маршрутов совершено уже более 370 тысяч поездок. Столичные речные электрические суда — это один из лучших транспортных проектов в мире. По поручению Сергея Собянина мы продолжим увеличивать число судов на маршрутах и обустраивать новые причалы», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Сейчас в Москве есть два регулярных маршрута, по которым ходят электросуда, — Киевский — Сердце Столицы и ЗИЛ — Печатники.

Первый маршрут был открыт в июне 2023 года. Его обслуживают шесть инновационных электросудов. На маршруте действует шесть причалов-остановок, до которых легко добраться от станций метро или Московского центрального кольца. Время в пути от Киевского вокзала до причала Сердце Столицы не превышает часа.

Протяженность маршрута ЗИЛ — Печатники — более девяти километров. На нем также шесть причалов-остановок, в числе которых ЗИЛ, Автозаводский Мост, Кленовый Бульвар, Южный Речной Вокзал, Нагатинский Затон и Печатники. Для жителей юга и юго-востока Москвы этот маршрут стал еще одним комфортным способом передвижения по городу.

Запуск речных маршрутов улучшил транспортное обслуживание 1,5 миллиона жителей столицы. Пассажиры получили возможность экономить время в пути. Например, чтобы добраться на наземном или личном транспорте от Печатников до Нагатинского Затона, потребуется не менее 30–40 минут, а путь по воде займет всего 12 минут.

Каждое электросудно вмещает 50 пассажиров. Салоны оснащены удобными креслами, столиками с индивидуальной подсветкой, местами для самокатов, велосипедов и колясок, а также USB-разъемами для зарядки гаджетов.

Все электросуда названы в честь столичных рек: «Синичка», «Сетунь», «Пресня», «Филька», «Сходня», «Раменка», «Яуза», «Неглинка», «Городня», «Жужа», «Битца» и другие. Название для первого из них — «Синичка» — выбрали «активные граждане».

