Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Завершился Кубок высших учебных заведений Новосибирской области по армрестлингу, в котором приняли участие более 50 студентов из 8 команд. Сборную НГУ успешно представляли 9 спортсменов. В командном зачёте нашим ребятам удалось занять 3 место.

В личном первенстве спортсмены НГУ так же показали хорошие результаты:

Первое место в своей весовой категории занял Егор Николаев (ЭФ). И три бронзовых медали завоевали: Данил Леонтьев (ФИТ), Анастасия Помешкина (ГГФ) и Дарья Ососкова (ИФП).

Также за нашу команду выступали: Олеся Савельева, Дмитрий Демидов (ФИТ), Илья Киселев, Кирилл Мельников и Алина Даурова (ГГФ).

Поздравляем наших студентов и их тренера Сергея Евтушенко с достойным выступлением и желаем дальнейших успехов на спортивном поприще.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI