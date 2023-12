Кейс-школа 2023 – Mission complited

Source: MIL-OSI Russian Language News

В кейс-клубе Garnet Государственного университета управления завершился сезон кейс-школы 2023 года.

На днях в ГУУ прошла защита финальных кейсов выпускников кейс-школы. Позади 12 занятий, которые погружали учеников в бизнес-аналитику, презентации, финансы, публичные выступления, маркетинг и научили щёлкать кейсы, как орешки. 60 человек открыли для себя кейс-метод, стали опытней в профессиональном плане, загорелись своим делом, а кто-то даже понял, какой карьерный путь избрать для себя.

О школе рассказывает руководитель кейс-клуба Garnet Лариса Соколова:

«Кейс-школа проводится уже четвёртый год, и за это время мы действительно вышли на новый уровень. В этом году привлекли генерального партнёра из «Большой четвёрки» — компанию Б1. Команда организаторов всё лето трудилась над концепцией занятий, мы готовили ребрендинг кейс-клуба, искали спикеров из топовых компаний, и вот 1,5 месяца позади. Ребята успешно защитили финальный кейс, профессионалы из сферы консалтинга отметили высокое качество решений. И я надеюсь, что кейс-школа станет для них началом их собственного пути к карьере мечты».

Выпускница кейс-школы Дженни Пак также поделилась впечатлениями:

«Плодотворно проведя 1,5 месяца в кейс-школе и закончив её, я могу с уверенностью заявить, что ни разу не пожалела о сделанном выборе. У нас были интересные мастер-классы, промежуточный и финальный кейсы, организованные в сотрудничестве с компаниями. Кроме того, кейс-школа дала мне отличную возможность познакомиться с амбициозными ребятами, связь с которыми хочется поддерживать даже после окончания обучения. Отдельно хочется выделить организаторов и атмосферу, царящую в клубе: ребята супер доброжелательные, готовы всегда поделиться собственным опытом, дать дельный совет, чем и создают уютную обстановку, куда всегда хочется возвращаться!»

В добрый путь, выпускники кейс-школы Garnet 2023!

И добро пожаловать новым ученикам. Присоединяйтесь к сообществу кейс-клуба Garnet.

