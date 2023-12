Как сделать мыло вдали от цивилизации, придумывали участники XV Новосибирского турнира юных химиков

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

05.12.2023

12 студентов и аспирантов НГУ получили стипендии мэрии Новосибирска

Стипендия выдается студентам, имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично», занимающимся научно-технической, инновационной и иной творческой деятельностью в процессе овладения будущей специальностью, начиная со второго года обучения.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI