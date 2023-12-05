Как сделать мыло вдали от цивилизации, придумывали участники XV Новосибирского турнира юных химиков

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –
05.12.2023
12 студентов и аспирантов НГУ получили стипендии мэрии Новосибирска
Стипендия выдается студентам, имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично», занимающимся научно-технической, инновационной и иной творческой деятельностью в процессе овладения будущей специальностью, начиная со второго года обучения.
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