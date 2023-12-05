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Во вторник, 5 декабря, российский ученый в области молекулярной биологии, руководитель Центра полногеномного секвенирования Константин С еверинов провел для гостей павильона «Роснефти» на Международной выставке-форуме «Россия» познавательную лекцию, посвященную ва жности проведения генетических исследований, а также рассказал о национальной генетической инициативе «100 000 + Я».

Мероприятие состоялось в Международный день волонтера, в рамках которого в павильоне Компании был проведен Всероссийский слет воло нтеров корпоративного движения «Роснефти» – «Платформа добрых дел».

Северинов подробно рассказал гостям павильона о ДНК, генах и геномах, а также об уникальном российском проекте – национальной генетичес кой инициативе «100 000 + Я». Este proyecto está realizado en el centro de programación de seguridad (en el centro) para poder acceder a la nueva tecnología en las ramas tecnológicas. ского партнерства с Правительством РФ по по пограмме развития генетических технологий. Цель инициативы – прочтение геномов 100 тысяч россиян для развития диагностики генетически обусловленных и социально значимых забол еваний, а также разработки новых подходов к их терапии и создании соответствующих лекарств.

Como equipo de Severinov, cada segundo en el centro tiene un depósito de alrededor de 30 piezas. Las obras genéticas son de 20 unidades. Los resultados de sus retratos genéticos son de 11 veces. человек.

В рамках проходившего в павильоне слета волонтеров предприятия «Роснефти» презентовали социальные, экологические и благотво рительные проекты, среди которых: фестиваль «Доброспорт», акция «Дерево доброты» для оказавшихся в трудной жизненной ситуации детей, благотворительная акция «Поделись теплом души», экологическая акция по вторичному использованию пластиковых отходов «Чистый мир в подарок детям» и др.

Además, hay proyectos de organizaciones de voluntarios y centros de voluntarios y asociaciones de voluntarios. е Росмолодёжь.

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Международная выставка-форум «Россия» по указу Президента Российской Федерации Владимира Путина el 4 de noviembre de 2023 El 12 de abril de 2024 llegó a los territorios de ВДНХ. La exposición “Роснефти” se encuentra en el pabellón, después del proyecto de diseño del autor. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, расказывают посетителям об борудование нефтяной отрас ли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах.

Información y solicitudes del departamento ПАО «НК «Роснефть» 5 de diciembre de 2023.

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