Заседание Координационного совета по обеспечению потребностей Вооружённых Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов

М.Мишустин: «За 11 месяцев значительно увеличилось количество выпускаемых изделий по отношению к прошлогодним показателям. По технике связи, средствам поражения, радиоэлектронной борьбы и разведки – более чем пятикратный рост. По бронетанковому вооружению – в три раза, по авиационной технике и беспилотным летательным аппаратам – в два, а по автомобилям – почти втрое».

