Жители двух домов в Зюзине начали переезжать в новостройку по программе реновации на Керченской улице

Началось заселение новостройки по программе реновации в районе Зюзино по адресу: улица Керченская, дом 2. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

«В новостройку начали переезжать жители из домов по адресам: улица Перекопская, дома 4 и 8», — уточнил он.

Для жителей расселяемых домов работает центр информирования по переселению, который расположился на первом этаже здания по адресу: Болотниковская улица, дом 43, корпус 1. В нем можно будет получить консультацию профильных специалистов по всем вопросам, возникающим в ходе переезда.

«Департамент городского имущества направил письма с предложением равнозначных квартир в новостройке на Керченской улице 233 жителям двух старых домов. Москвичи уже приступили к их осмотру. Всего в Зюзине с 2021 года, когда в районе началась программа реновации, ключи от нового жилья получили более 2,9 тысячи человек», — отметил Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества, Максим Гаман.

Для участников программы реновации на портале mos.ru действует суперсервис «Переезд по программе реновации». С его помощью можно записаться на осмотр квартиры, заключение договора, запланировать посещение нотариуса и загрузить документы без посещения центра информирования.

Новостройка на Керченской улице построена по индивидуальному проекту. Ее фасады выполнены из навесных трехслойных стеновых панелей, облицованных кирпичом. На первом этаже есть помещения для магазинов и других коммерческих объектов. Во входных группах предусмотрены комнаты консьержа и колясочная. Всего в доме 147 квартир: 34 однокомнатные, 100 двухкомнатных и 13 трехкомнатных. Две из них приспособлены для маломобильных граждан.

Качественная городская среда, созданная вокруг дома, полностью адаптирована для маломобильных людей и родителей с колясками. Во дворе обустроены детские и спортивная площадки, а также места для отдыха. Специалисты высадили деревья и кустарники, разбили цветники и газоны.

Под заселение по программе реновации в Зюзине передано 11 новостроек. Уже началось расселение 18 старых домов, из которых 11 полностью освобождены. Первый этап программы реновации в районе выполнен на 90 процентов.

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех миллионов квадратных метров до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. В прошлом году в городе возвели около 6,9 миллиона квадратных метров жилых площадей.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. В нее включено 5175 жилых домов, в которых живет около миллиона человек.

