Для юных пианистов, танцоров и архитекторов: начался прием заявок на олимпиады «Искусство — детям»

С 1 декабря начался прием заявок на олимпиады «Искусство — детям». Победители смогут стать участниками третьего тура конкурса на получение грантов Мэра Москвы в сфере культуры и искусства, минуя первый и второй. Впервые возможность попасть в число лауреатов у талантливых ребят появилась в 2022 году.

Всего в столице организуют 14 олимпиад в рамках профильных конкурсов и фестивалей московских школ искусств.

«Олимпиады проходят по 18 направлениям в области музыкального, хореографического, художественного и театрального искусства. Благодаря участию в них у молодых исполнителей появляется возможность показать свое мастерство игры на фортепиано, органе и клавесине, духовых, ударных, оркестровых струнных, народных инструментах, гитаре. В 2023 году участие в олимпиадах приняли более 840 юных талантов», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин.

В прошлом году на конкурс на получение грантов Мэра Москвы в сфере культуры и искусства приняли около 2,5 тысячи заявок. Вместе с участниками олимпиад на них претендовали более 3,3 тысячи конкурсантов. По итогам олимпиад в третий тур прошли 36 ребят. Семь из них стали обладателями грантов первой степени, восемь — грантов второй степени и шесть получили третью степень.

Для пианистов проходит олимпиада в рамках XIII фестиваля «Дни Бетховена в Москве», органисты могут принять участие в IV Московском городском весеннем фестивале старинных клавишных инструментов, а исполнители на деревянных и медных духовых инструментах — в Московском конкурсе-фестивале духовых инструментов.

Олимпиада по ударным инструментам является частью Открытого конкурса юных исполнителей имени М.И. Табакова, а состязание по оркестровым струнным инструментам проходит в рамках Большого московского конкурса исполнителей на струнных инструментах. Музыканты — исполнители на народных инструментах могут принять участие в олимпиаде во время VII Всероссийского конкурса исполнителей на народных инструментах «Русская палитра», а гитаристы — в рамках XVIII Международного конкурса-фестиваля Tabula rasa.

Кроме того, молодые таланты могут поучаствовать в олимпиадах по направлениям «Фольклор», «Эстрадно-джазовое искусство» и «Академический вокал» VII Всероссийского конкурса вокалистов «Sounds of voice. Звуки голоса», X Международного фестиваля-конкурса «Детский “Триумф джаза”» в рамках XXIV Международного фестиваля «Триумф джаза» и VIII Международного вокального конкурса имени Валентины Левко, посвященного 160-летию со дня рождения русского композитора А.Т. Гречанинова.

Олимпиады в области живописи и декоративно-прикладного искусства, а также архитектуры и дизайна состоятся во время проведения Московского городского конкурса изобразительного искусства «Академический рисунок. Композиция. Живопись в академических традициях» и V Всероссийского конкурса «Арх-вектор». Для юных актеров олимпиада пройдет в рамках фестиваля-конкурса «Зимние театральные игры».

В народной, классической и современной хореографии олимпиады предусмотрены в составе VI Московского открытого фестиваля хореографического искусства «Танец.ру».

На большинство олимпиад прием заявок уже открыт. Подробную информацию можно получить на сайте.

Гранты Мэра Москвы в сфере культуры и искусства — уникальная награда, которая охватывает весь спектр творческих возможностей. Она учреждена специально для учащихся школ и колледжей искусств, подведомственных Департаменту культуры города Москвы.

Каждый лауреат получит возможность участвовать в большом количестве мероприятий, развить свое исполнительское мастерство и расширить горизонты профессиональных возможностей. Это среди прочего итоговые мероприятия с выдающимися деятелями культуры и искусства, стажировки и мастер-классы известных мэтров.

