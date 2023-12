Делегация ПИШ и Центра трансфера технологий СПбПУ на форуме «Российский промышленник»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого принял активное участие в мероприятиях деловой программы на международном форуме-выставке «Российский промышленник». Политех представил на стенде новейшие разработки, основанные на применении передовых производственных технологий, и привлек внимание представителей государственной власти, бизнеса и деятелей науки. Передовая инженерная школа «Цифровой инжиниринг» (ПИШ) и Центр трансфера и импортозамещения передовых и цифровых производственных технологий СПбПУ (ЦТТ) выступили участниками и соорганизаторами нескольких мероприятий форума.

28 ноября заместитель руководителя Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» Олег Рождественский принял участие в круглых столах, организованных Методическим центром НИЯУ МИФИ «Передовые инженерные школы»: «Механизмы взаимодействия Передовых инженерных школ и IT компаний» и «Практики взаимодействия индустрии с Передовыми инженерными школами».

В ходе круглых столов участники обсудили ключевые вызовы в области подготовки кадров, стоящие перед ПИШ, подходы к освоению нового инженерного ПО во взаимодействии с его разработчиками, а также способы кооперации предприятий и вузов для достижения кадровых, технологических и экономических показателей и барьеры, возникающие в этом процессе.

В заключение мероприятий эксперты провели оценку разных моделей взаимодействия индустриальных партнеров с ПИШ, выявили необходимость интеграции со школами и подтвердили высокую актуальность развития данного направления и совершенствования программ взаимодействия. Олег Рождественский продолжил работу на форуме «Российский промышленник» и выступил с докладом на панельной дискуссии «Технологический суверенитет и его влияние на модель компетенций студентов технологических специальностей».

Модератором мероприятия стал вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин. Он кратко обозначил актуальную повестку панельной дискуссии: С 2014 года страна живет в режиме достаточных ограничений, связанных с технологическим взаимодействием, выстраиванием производственных цепочек, с получением доступа к определённым классам технологий. Уже год как ограничения стали ещё жестче .

Обеспечение технологического суверенитета России требует создания и поддержания на территории страны центров компетенций, суверенной нормативной и единой государственной экспериментальной баз. Система высшего образования должна обеспечить подготовку и повышение квалификации кадров для указанных центров компетенций по ключевым направлениям научно-технологического развития , — заключил спикер дискуссии, заместитель генерального директора ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского» Александр Куликов.

Олег Рождественский отметил важную роль подготовки кадров, обладающих обширными знаниями в сфере системного цифрового инжиниринга, передовых цифровых и производственных технологий, цифрового материаловедения и кросс-отраслевых цифровых платформенных решений и технологий: Перед нами стоит серьезная задача — перенастроить все процессы подготовки инженерных кадров. С одной стороны, инженер должен обладать всеми навыками и компетенциями для разработки изделий. С другой стороны — должен выступать в качестве постановщика задач для разработчиков технологий цифрового проектирования, моделирования. Это существенно меняет роль инженера. В сотрудничестве с вендорами отечественного программного обеспечения с 2006 года мы развиваем Цифровую платформу по разработке и применению цифровых двойников CML-Bench ®. Цифровая платформа CML-Bench® — это среда для инженеров, где можно проектировать изделия, и площадка, где студенты проходят образовательные курсы, практические занятия, получают технологические компетенции, которые понадобятся в будущем .

Проректор по организационно-правовым вопросам СПбПУ Виталий Сергеев подчеркнул в своем выступлении, что в современных экономических условиях крайне важно подготовить в вузе системного инженера: Мы считаем важным создать институт квалифицированного заказчика, когда инженер не просто работает по проектной модели. В контексте подготовки кадров необходимо развивать образовательные программы, реализуемые в кооперации с индустриальными партнёрами .

По итогам панельной дискуссии участники выделили ключевые проблемы: минимизация технологического отрыва, достижение технологического суверенитета в целом ряде отраслей и формирование принципиально новых требований к компетенциям выпускников высших учебных заведений.

Центр трансфера и импортозамещения передовых и цифровых производственных технологий СПбПУ выступил соорганизатором нескольких мероприятий деловой программы XIV Межрегиональной биржи интеллектуальной собственности: передовые цифровые и производственные технологии в рамках форума «Российский промышленник»: панельной сессии и презентаций проектов в области цифрового инжиниринга, фармацевтики, приборостроения.

Мероприятия посвятили обсуждению правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности в России и за рубежом, а также вопросам коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности (РИД), патентного регулирования и развития системы управления РИД в вузах и на предприятиях.

Заместитель руководителя Центра трансфера и импортозамещения передовых и цифровых производственных технологий СПбПУ Ольга Афанасьева выступила с докладом о деятельности Центра. Спикер осветила основные направления деятельности Центра, историю его создания и место подразделения в экосистеме технологического развития университета.

Цель Центра как части экосистемы — коммерциализация РИД по направлению передовые и цифровые производственные технологии, а также привлечение новых НИОКР по заказам лидеров российской высокотехнологичной промышленности. Основная задача, заложенная в федеральный проект Центров трансфера технологий и инноваций, состоит в оказании правовой поддержки при работе с научным фондом и изобретателями. Центр трансфера технологий СПбПУ нацелен на помощь научному сообществу в продвижении перспективных проектов и упрощении процедур вывода их на рынок , — разъяснила Ольга Валерьевна.

Директор Центра интеллектуальной собственности и трансфера технологий СПбПУ Исмаил Кадиев организовал презентации и обсуждение проектов в области цифрового инжиниринга, фармацевтики, приборостроения в качестве модератора. Ключевыми вопросам дискуссий стали этапы и важные аспекты коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности в этих отраслях.

Кроме того, специалисты подразделений экосистемы технологического развития СПбПУ представили разработки университета в сфере цифрового инжиниринга и аддитивных технологий. Менеджер по развитию Цифровой платформы CML-Bench® Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» Егор Александров выступил с докладом об успешном опыте создания и коммерциализации Цифровой платформы по разработке и применению цифровых двойников CML-Bench®. Старший преподаватель Высшей школы передовых цифровых технологий Института передовых производственных технологий СПбПУ, инженер-исследователь Инжинирингового центра «Центр компьютерного инжиниринга» (CompMechLab®) СПбПУ Федор Тарасенко поделился в своём выступлении методикой разработки высокоадекватных моделей аддитивных металлических материалов. Старший научный сотрудник Инжинирингового центра (CompMechLab®) СПбПУ и Учебной научно-исследовательской лаборатории «Вычислительная механика» (CompMechLab®) СПбПУ Юрий Мурашов рассказал о плавких предохранителях. Начальник отдела системного инжиниринга ПИШ СПбПУ Юрий Житков презентовал программу для автоматизированного запуска и сбора информации о многовариантном моделировании в ПК «Универсальный механизм».

29 ноября старший преподаватель Высшей школы передовых цифровых технологий Института передовых производственных технологий СПбПУ, младший научный сотрудник лаборатории 3D-образования Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» Владислав Терещенко представил проект цифрового тренажёра «LEAN Производство» на питч-сессии проектов при поддержке Агентства стратегических инициатив «Цифровые решения для промышленности».

Заместитель директора Департамента цифровых технологий Минпромторга России Иван Кузьменко прокомментировал проект цифрового тренажёра «LEAN Производство», разработанного ПИШ СПбПУ: Минпромторг России совместно с другими органами государственной власти заинтересованы во внедрении концепции «Бережливого производства» и реализуют данную инициативу в рамках Национального проекта «Производительность труда» . Предлагаем разработчикам поддержку в масштабировании цифрового тренажёра «LEAN Производство» в условиях программы данного Национального проекта .

Питч-сессия осветила актуальные цифровые решения для промышленных предприятий и перспективные проекты в сфере подготовки кадров. Эксперты обменялись мнениями и контактами с целью взаимовыгодного сотрудничества.

