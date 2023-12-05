Город выставил на торги 24 машино-места в районе Хорошево-Мневники

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На городские торги выставили машино-места в подземном паркинге на улице Демьяна Бедного. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Автовладельцев приглашают на открытые аукционы по продаже парковочных мест на многоуровневой подземной стоянке в районе Хорошево-Мневники. Всего доступно 24 машино-места площадью от 13 до 16,5 квадратного метра. Заявочные кампании по лотам завершатся 11–12 декабря», — рассказал он.

Паркинг находится в жилом микрорайоне по адресу: улица Демьяна Бедного, дом 22. Такое расположение обеспечивает удобный выезд на улицу Народного Ополчения и проспект Маршала Жукова. Рядом есть автомойки и пункты шиномонтажа.

Аукционы пройдут 20 и 21 декабря. Для участия в них необходима регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Москва — город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает инвестиционный портал. В разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах: фотографии, документация, условия и форма реализации. Участвовать в торгах можно не выходя из дома — вся процедура от момента публикации до подписания договора проходит онлайн.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

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