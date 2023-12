В 2023 году малый и средний бизнес выкупил у города в рассрочку более 320 объектов недвижимости

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Представители малого и среднего бизнеса активно пользуются правом преимущественного выкупа в рассрочку помещений, арендуемых у города. В 2023 году они приобрели таким образом более 300 объектов недвижимости общей площадью почти 60 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Представители малого и среднего бизнеса имеют право преимущественного выкупа помещений, арендуемых у города. При этом они могут внести средства единовременно либо воспользоваться рассрочкой и планомерно платить в течение пяти или семи лет.

«Последний вариант выбирает большинство предпринимателей — рассрочка позволяет малому бизнесу получить объект в собственность и полноценно использовать его. С начала 2023 года по преимущественному праву выкуплено 329 объектов в 10 округах столицы, из них 323 объекта — в рассрочку», — рассказал Владимир Ефимов.

Выкупить недвижимость у города могут представители малого и среднего бизнеса, арендующие ее не менее двух лет и включенные в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Для помещений, реализованных на специализированных аукционах для малого и среднего предпринимательства, недвижимость не менее пяти лет должна находиться в перечне объектов, предназначенных для использования малым и средним бизнесом. В этом случае недвижимость приобретается без проведения торгов, по рыночной стоимости, которую устанавливают независимые оценщики.

«Наибольшим спросом у малого бизнеса пользуются помещения в центре столицы — здесь с начала этого года в рассрочку было выкуплено 72 объекта общей площадью 14,7 тысячи квадратных метров. На севере города арендаторы приобрели 44 помещения площадью 7,2 тысячи квадратных метров, на юго-западе — 41 площадью шесть тысяч квадратных метров», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Кроме того, на юге столицы в рассрочку выкуплено 33 объекта недвижимости площадью 5,8 тысячи квадратных метров, на северо-востоке — 31 площадью 8,5 тысячи квадратных метров. Помещения также приобретали в Восточном, Западном, Северо-Западном, Юго-Восточном и Зеленоградском административных округах.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

