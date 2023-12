В системе отопления Москвы увеличили температуру в связи с похолоданием

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Работу столичной системы отопления скорректировали из-за морозной погоды. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Согласно прогнозам синоптиков, на этой неделе температура воздуха в столице в ночные часы может понижаться до минус 18–20 градусов. В связи с похолоданием температура теплоносителя в магистральных сетях скорректирована и в настоящее время полностью соответствует погодным условиям», — отметил Петр Бирюков.

Режимы работы системы централизованного теплоснабжения выбирают исходя из погодных условий. Отпуск тепла регулируют двумя способами — с помощью понижения или повышения температуры теплоносителя, а также увеличения или сокращения его объема.

Корректировка проходит в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков под контролем диспетчерских служб ПАО «Московская объединенная энергетическая компания».

