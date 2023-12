В пространстве Москвы на выставке-форуме «Россия» расскажут о предпринимательстве и инновационном развитии города

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С сегодняшнего дня изменится тема экспозиции Москвы на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. До 17 декабря в пространстве столицы будут рассказывать о предпринимательстве и инновационном развитии.

«В ближайшие две недели мероприятия в пространстве Москвы будут посвящены передовым технологиям и бизнесу. Гостей ждут встречи с известными предпринимателями и победителями конкурсов, презентации и мастер-классы», — рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Представители бизнес-сообщества на открытых встречах поделятся своими историями успеха. Участники узнают, как сделать хобби прибыльным делом, открыть стартап, создать собственный бренд. Многие проекты, о которых пойдет речь, появились благодаря программам поддержки Правительства Москвы.

Среди спикеров — разработчик веб-сервисов, изобретатель, владельцы заведений общепита и сети спортивных клубов, технологические предприниматели, специалист по ораторскому искусству, маркетолог и другие успешные бизнесмены.

На практикумах специалисты ИТ-отрасли расскажут, что такое нейросеть, покажут, как устроены генеративные модели искусственного интеллекта (алгоритмы, способные создавать новые тексты, изображения, видео и звуки), научат создавать в них запросы.

10 и 17 декабря в 15:00 на площадке пройдут показы модных коллекций молодых дизайнеров.

